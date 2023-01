Defensoria Pública SP: últimos dias de inscrição para concurso de nível médio; iniciais de R$ 3 mil

Os interessados em participar do concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE – SP) tem até o próximo dia 26 de janeiro para realizar a inscrição no certame.

A DPE SP oferece vagas para o cargo de Oficial de Defensoria pública. As oportunidades são apenas para formação de cadastro reserva.

O salário, que chega a R$ 3 mil iniciais, é destinado a candidatos com formação em nível médio.

A banca responsável pelo concurso é a Vunesp.

Vagas e salários Concurso DPE – SP

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo oferece, por meio de concurso público, vagas para formação de cadastro reserva destinadas a candidatos com nível médio completo.

As oportunidades são para o cargo de Oficial de Defensoria Pública.

Do total de vagas ofertadas, 30% delas são destinadas a candidatos que se autodeclararem como negros ou indígenas. Outras 5% das vagas são reservadas para candidatos com deficiência. O edital prevê ainda 2% das vagas para candidatos trans.

O salário inicial previsto para o cargo de Oficial de Defensoria Pública é de R$ R$ 3.082,54 para uma jornada de 40 horas semanais.

Para se candidatar a vaga é necessário que o candidato tenha Certificado de conclusão de Ensino Médio (antigo 2º grau) ou equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B”

Também são exigências do edital que o candidato seja brasileiro, esteja quite com a justiça eleitoral, apresente CPF regular e possua aptidão física, mental e psicológica para o exercício das atribuições do respectivo cargo, comprovada em avaliação médica durante as etapas do concurso público.

As atribuições básicas do cargo estão previstas no art.2º da Lei Complementar nº 1.050/2008, bem como no artigo 8º, da Deliberação CSDP nº 111, de 09 de janeiro de 2009 conforme segue:

Cargo: Oficial/a de Defensoria Pública

Desempenhar atividades de apoio administrativo e técnico nas diversas áreas da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, conforme previsão da Lei Complementar.

Inscrições concurso DPE – SP

Os interessados em concorrer a uma das vagas da Defensoria Pública do Estado de São Paulo devem realizar a inscrição até o dia 26 de janeiro de 2023, diretamente pelo site da Vunesp.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 72.

Etapas concurso DPE SP

O processo seletivo para o cargo de Oficial de Defensoria Pública do Estado de São Paulo será realizado por meio de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório.

A prova será composta por 70 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, raciocínio Lógico – matemático, noções de Informática e conhecimentos específicos.

A data prevista para a aplicação da prova objetiva é 19 de março de 2023.

A divulgação do resultado das notas da prova será feita no dia 20 de abril de 2023. A data da divulgação do resultado final ainda não foi definida.

O prazo de validade do processo seletivo é de dois anos, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período de tempo.

Para obter maiores informações sobre o processo seletivo para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, clique aqui e leia o edital na integra.