Defesa Civil de Penedo orienta população e monitora aumento do nível do Rio São Francisco

Secom PMP

Mais água liberada dos reservatórios das usinas hidrelétricas construídas no Rio São Francisco gera a elevação do nível do leito, inundando áreas próximas das margens.

Para evitar perdas materiais e a preservação de vidas, a Prefeitura de Penedo orienta moradores das localidades impactadas pela situação classificada como enchente programada.

O trabalho realizado por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) percorre povoados, começando na região do Catrapó e Marizeiro, visitada na terça-feira, 17. As próximas são Ponta Mofina e Ilha das Canas, ação programada para quinta, 19.

De acordo com Marcondes Marinho, integrante da Defesa Civil de Penedo, os produtores de arroz estão preocupados com a possibilidade de perda da safra, se houver inundação dos locais de plantio, sem risco para as moradias dos dois povoados.

O monitoramento do nível do rio em Penedo aponta para aumento de cerca de 1,90m e que a oscilação da maré, a partir da foz, não tem mais influência na cidade, outra consequência da maior liberação de água na região do Baixo São Francisco, atulamente em 4 mil m³/seg.

Já na área urbana de Penedo, apenas o local conhecido como Prainha está alagado. De forma preventiva, comerciantes do espaço público bastante frequentado por banhistas já retiraram os eletrodomésticos e móveis dos pontos de venda de bebidas e comida.

“Estamos monitorando esses locais que historicamente são afetados por enchente e o panorama em Penedo é de situação sob controle. A nossa preocupação agora é com banhistas porque a correnteza está muito forte, o que aumenta o risco de afogamentos, fora o aumento da presença de espécies de cobras próximas das margens”, afirma o Coordenador da COMDEC Penedo, Geraldo Sabino.

Texto Fernando Vinícius

Imagens Deywisson Duarte, Felipe Cavalcante e Kim Emmanuel