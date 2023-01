Deodora e Pajeú morrem em ‘Mar do Sertão’? Vilão cava cova e amante se desespera

Foto: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos de “Mar do Sertão”, Pajeú (Caio Blat) e Deodora (Déborah Bloch) estarão de frente com a morte após um surto do vilão.

Tudo acontecerá após a ex-ricaça continuar insistindo com que o amante cometa mais um assassinato. Ela deseja que Pajeú mate José (Sérgio Guizé) e acabe com o rival de uma vez por todas.

O jagunço, por sua vez, estará em um momento reflexivo após ver o que acredita ser um sinal divino, após prometer não matar ninguém.

Pajeú cavará um cova e chamará a amada para ver o local junto com ele. Ao chegar lá, ela tremerá dos pés a cabeça sem saber dos planos do amante.

Ele dirá que Deodora deverá matá-lo e depois tirar a própria vida para que eles possam viver juntos para sempre, o que deixará a ex-eposa de Tertúlio (José de Abreu) apavorada com a possibilidade de morrer.

Ela será salva após a chegada do ex-marido e Candoca (Isadora Cruz), após a mocinha achar uma carta deixada pelo jagunço. Ela tentará fazê-lo voltar a realidade ao levar o vilão para se confessar em uma igreja.

