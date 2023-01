Já parou para pensar no porquê você deveria dançar mais vezes? Quais os motivos por trás dessa prática tão antiga, e tão contagiante?

Se você não tem o hábito de dançar, não deixe de conferir os benefícios que essa prática pode desencadear na sua vida!

Afinal, se você está querendo emagrecer, ou simplesmente quer começar o ano aprendendo uma habilidade nova, a dança pode ser muito bem-vinda. Veja a seguir:

Descubra por que você deveria dançar mais vezes

Você deveria dançar mais vezes por uma série de motivos. Claro que, se há alguma limitação de saúde, o importante é conversar com médico para saber até que ponto essa atividade pode ser praticada.

Porém, se você já tem essa resposta, então é hora de considerar a possibilidade de dançar e se divertir mais, concorda? Abaixo descrevemos alguns dos benefícios da dança para que você comece a refletir sobre o assunto. Veja!

1. Melhora a circulação de sangue

Quando nós dançamos, ativamos toda a circulação sanguínea do nosso corpo. Isso significa que podemos melhorar a nossa saúde cardiovascular por conta disso.

Outro benefício da melhora na circulação sanguínea é que, tendencialmente, reduzimos a retenção líquida, diminuindo aquela sensação de inchaço.

Para a beleza, a circulação sanguínea melhorada é capaz de levar mais nutrientes para a pele e os cabelos, deixando-os mais bonitos e saudáveis.

2. Melhora o humor

O humor pode ser melhorado quando dançamos. Primeiro porque esse é um dos efeitos que as atividades físicas podem promover. Segundo porque podemos nos divertir com os nossos amigos e familiares na hora da dança.

Sendo assim, você deveria dançar mais vezes para proteger a sua saúde mental e usufruir de sensações agradáveis que a prática oferece.

3. Auxilia no emagrecimento saudável

Obviamente, você deveria dançar mais vezes se deseja emagrecer com saúde e com base em exercícios que auxiliam na queima de calorias. Afinal, movimentar-se ativamente é uma das melhores formas de gastar aquela gordurinha que insiste em permanecer em algumas partes do corpo, concorda?

4. Melhora a inteligência espacial

Quando começamos a aprender uma coreografia, passamos a ter uma consciência maior do nosso próprio corpo dentro do espaço em que estamos. Essa consciência nos ajuda a melhorar a nossa inteligência espacial, sendo uma habilidade importante no trânsito, por exemplo.

Por esse e pelos outros motivos citados que dizemos que talvez você deveria dançar mais vezes!

5. Auxilia na sociabilidade

Ir até uma escola de dança é uma forma de fazer novas amizades, conhecer gente diferente e começar a expandir o círculo social. O mesmo vale para aqueles que vão fundo e começam a participar de eventos e competições de dança, por exemplo.

Sendo assim, se você quer expandir o seu contato social e deseja desenvolver ainda mais a sua capacidade de se comunicar ao conhecer gente nova, a dança também pode ajudar, se for usada da maneira certa, claro.

E aí? O que achou dos motivos pelos quais você deveria dançar mais vezes? Será que vale iniciar um projeto de dança para 2023? Pense nisso!