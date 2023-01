Descubra qual estado tem a GASOLINA MAIS CARA do país

Os preços dos combustíveis caíram pela segunda semana consecutiva no país, o que animou os motoristas. No entanto, os recuos deverão cessar, ao menos para a gasolina, visto que a Petrobras elevou o preço do combustível na última quarta-feira (25).

De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os três principais combustíveis do país ficaram mais baratos na semana passada. Vale destacar que a ANP analisa os preços em mais de cinco mil postos de combustíveis do país.

No caso da gasolina, o valor do litro da recuou 1,19%, de R$ 5,04 para R$ 4,98. Em síntese, o recuo foi puxado por todas as regiões brasileiras: Sul (-1,77%), Centro-Oeste (-1,63%), Sudeste (-1,01%), Nordeste (-0,97%) e Norte (-0,80%).

Com o acréscimo desse resultado, os preços médios da gasolina chegaram aos seguintes patamares:

Nordeste: R$ 5,13

Sul: R$ 5,00

Norte: R$ 4,99

Sudeste: R$ 4,92

Centro-Oeste: R$ 4,83

Vale destacar que o preço médio de produção e importação, sem tributos, foi bem menor em todas as regiões. Os valores variaram entre R$ 3,09 no Sudeste e R$ 3,26 no Norte.

Isso mostra o valor bem maior que os consumidores precisam pagar para abastecer seus veículos no país. Em resumo, há outras variáveis que impactam os valores dos combustíveis nas bombas, como impostos, taxas, margem de lucro e custo com a mão de obra. E tudo isso acaba sendo repassado para o consumidor final.

Gasolina segue cara no país

Na semana passada, o preço da gasolina caiu em 22 das 27 unidades federativas (UF), com destaque para Paraná (-4,04%), Goiás (-3,43%) e Piauí (-2,87%).

Por outro lado, a gasolina ficou mais cara apenas em três estados: Amapá (+0,44%), Mato Grosso do Sul (+0,21%) e Espírito Santo (+0,20%). Já no Amazonas e em Roraima, os preços do combustível ficaram estáveis em relação à semana anterior.

Embora o valor médio da gasolina tenha ficado abaixo de R$ 5 no país, vários locais tiveram preços acima dessa marca. Aliás, houve alguns estados com valores acima de R$ 5,40, dificultando ainda mais a vida dos motoristas que necessitam do combustível.

Veja abaixo os estados com os maiores preços médios da gasolina:

Ceará: R$ 5,52

Bahia: R$ 5,45

Roraima: R$ 5,45

Acre: R$ 5,26

Em contrapartida, os locais com os menores valores do país, que ajudaram os motoristas a economizar um pouco na hora de abastecer seus veículos, foram:

Amapá: R$ 4,60

Paraíba: R$ 4,74

Maranhão: R$ 4,75

Goiás: R$ 4,78

Mato Grosso do Sul: R$ 4,79

Seja como for, a expectativa é que os preços da gasolina subam em todo o país devido ao reajuste promovido pela Petrobras. Em suma, a companhia elevou o valor do litro do combustível devido à defasagem de Paridade de Preço Internacional (PPI).

Em outras palavras, a estatal estava vendendo gasolina a preços mais baratos que os valores pagos para importá-la. Assim, os demais importadores não conseguiam comercializar o combustível, pois vendiam a preços compatíveis com o exterior, enquanto a Petrobras vendia mais barato.

Preço do etanol hidratado recua na semana

Além da gasolina, o etanol hidratado também ficou mais barato na semana passada. A saber, o recuo de 2,28% fez o preço do litro do biocombustível recuar de R$ 3,94 para R$ 3,85 no país.

Em suma, o valor caiu em todas as regiões do país, bem como em 17 UFs, com destaque para Paraná (-4,22%), Goiás (-3,72%) e Mato Grosso (-3,05%).

Confira os estados com os maiores preços médios do etanol hidratado:

Amapá: R$ 5,32

Roraima: R$ 4,85

Rio Grande do Sul: R$ 4,72

Santa Catarina: R$ 4,64

Rondônia: R$ 4,62

Por outro lado, os locais com os menores valores do país, que ajudaram os motoristas a economizar um pouco na hora de abastecer seus veículos, foram:

Mato Grosso: R$ 3,50

Goiás: R$ 3,62

Paraíba: R$ 3,74

São Paulo: R$ 3,76

Minas Gerais: R$ 3,85

Diesel tem queda mais leve

Por fim, o óleo diesel também fechou a terceira semana de 2023 em queda. Em síntese, o combustível mais usado do país ficou 0,62% mais barato, com o valor do litro caindo de R$ 6,46 para R$ 6,43. Embora o recuo tenha sido o mais tímido, todas as regiões brasileiras registraram queda em seus preços. Entre as UFs, 19 delas também comercializaram o diesel mais barato que na semana anterior, destacando-se Amazonas (-2,07%) e Maranhão (-1,86%). Após esses resultados, os estados com os maiores preços médios do diesel foram: Acre: R$ 7,31

Roraima: R$ 7,21

Rondônia: R$ 7,13

Amapá: R$ 6,77

Pará: R$ 6,73

Mato Grosso: R$ 6,71 Em contrapartida, os locais que tiveram os menores valores do paísforam: Espírito Santo: R$ 6,18

Minas Gerais: R$ 6,23

Pernambuco: R$ 6,24

Tocantins: R$ 6,24

Rio Grande do Sul: R$ 6,26