A entrevista de emprego deve ser entendida pelo candidato como uma oportunidade de apresentar o seu currículo, e não como uma forma de julgamento de sua personalidade e experiência.

Destaque a sua experiência profissional de forma assertiva durante a entrevista de emprego

O conceito da entrevista de emprego como um tipo de julgamento pode fazer com que o candidato fique aquém do seu potencial profissional durante o processo.Sendo assim, é viável conceituar a entrevista de emprego como uma parte resolutiva de um fluxo para explorar positivamente o seu currículo.

Exemplifique suas experiências, resoluções e habilidades

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial profissional e habilidades, exemplificando resultados obtidos em seus empregos anteriores.Por exemplo, fale sobre a sua capacidade de lidar com metas; gestão de processos; direcionamento de fluxos; elaboração de treinamentos; campanhas motivacionais.

Gestão de equipes; capacidade analítica; validação de sistemas; condução de reuniões; análises de indicadores; dentre outros pontos que sejam resolutivos para que a empresa analise o seu perfil de maneira genuína.

Apresente soluções para seus pontos fracos de forma orgânica

Ao apresentar uma situação que pode ser conceituada como um defeito, é viável que apresente uma solução. Por exemplo, é possível destacar que precisa se atualizar quanto a versão de um sistema utilizado na sua área de atuação, ao passo que é relevante afirmar que já está realizando cotações de cursos específicos.

Adote uma postura participativa e assertiva durante o processo seletivo

Além disso, o seu comportamento também direciona a sua narrativa objetivamente. Sendo assim, pode ser viável considerar analisar seus gestos para evitar que a ansiedade domine o seu comportamento e a sua fala.

Não cruze braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; evite gesticular excessivamente; não deixe bolsas ou mochilas no seu colo, caso seja possível; mantenha contato visual com o profissional que estiver lhe entrevistando; seja assertivo nas suas respostas; tenha cuidado para não interromper o entrevistador ao se lembrar de algum fato que não foi respondido adequadamente.

Direcione a sua postura, experiência e objetivo no processo seletivo

Dentre outros pontos importantes para o direcionamento do seu perfil dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual. Dessa forma, o candidato estará preparado para lidar com diversas perguntas e para direcionar o processo de acordo com os objetivos envolvidos; o que é fundamental para que a contratação seja o resultado de uma troca genuína entre as partes.