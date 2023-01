A construção do seu currículo deve ser objetiva e direcionada para que destaque positivamente o seu perfil profissional.

Destaque o seu perfil através da construção do seu currículo

O profissional de recrutamento da seleção busca por candidatos objetivos, por isso, a elaboração do seu currículo é primordial para que alcance seus objetivos profissionais dentro das mudanças mercadológicas atuais.

Apresente o seu currículo de maneira sucinta e objetiva. Dessa forma, poderá destacar a sua carreira e receber o convite para uma entrevista de emprego compatível com seu real interesse no mercado de trabalho atual.

Dados pessoais e objetivo

Insira as informações pessoais de maneira eficiente, priorizando meios de contato e evitando excessos. O seu objetivo pode considerar o nível da hierarquia na sua área de atuação. Por exemplo: gerente de faturamento; auxiliar de logística; assistente de vendas; analista de atendimento ao cliente etc.

Experiência profissional e escolaridade

A descrição referente a sua experiência profissional deve ser descrita em ordem cronológica inversa. É importante que informe o nome das empresas nas quais atuou e o período de sua respectiva atuação.

Seja objetivo no que tange às atividades exercidas em seus empregos anteriores, bem como fale de maneira resumida sobre os resultados. Dessa forma, poderá explorar o seu currículo de modo orgânico numa próxima etapa do processo de recrutamento e seleção.

Escolaridade

Informe cursos concluídos e cursos em andamento no que tange a descrição de sua escolaridade. Além disso, caso possua um curso de graduação trancado, por exemplo, atualize o status no seu currículo. Já que é muito importante que não haja nenhum tipo de informação subentendida na descrição do currículo do candidato.

O perfil do candidato deve estar atualizado no LinkedIn

Atualizar o seu perfil no LinkedIn é positivo, principalmente considerando a usabilidade do LinkedIn no mercado atual, visto que a plataforma é amplamente utilizada por diversas empresas e pode ser um ponto relevante para o destaque positivo do seu perfil dentro da dinâmica do mercado de trabalho.

Por fim, caso queira resumir o seu currículo faça uma relação coerente entre suas habilidades comportamentais e a descrição de suas atividades profissionais. Lembre-se de que o currículo é um documento que será utilizado como base para a entrevista de emprego.

Portanto, ele deve ser objetivo, esclarecedor e assertivo. Contudo, na descrição do seu currículo, menos pode ser mais, já que as informações organizadas tornam-se mais efetivas para o andamento do processo de recrutamento e seleção.