Para obter sucesso durante uma entrevista de emprego é importante que tenha clareza e direcione de forma positiva o seu comportamento no processo seletivo.

Destaque o seu potencial profissional durante a entrevista de emprego

Quando o candidato se permite dominar pela ansiedade, ele tende a ficar aquém do seu potencial profissional. Por isso, é muito importante que entenda a necessidade de direcionar o seu comportamento e sua trajetória de modo orgânico.

Fale sobre seus pontos fortes de forma orgânica

Levar situações concretas que destaquem o seu resultado pode ser importante dentro do processo seletivo. Sendo assim, destaque a sua capacidade de gerir pessoas, projetos e processos, por exemplo.

Além disso, é possível destacar suas capacidades e competências, exemplificando sua resiliência, senso de urgência, poder de persuasão em vendas, dentre outros pontos que sejam relevantes para a análise do seu perfil profissional.

Seja resolutivo quanto aos seus pontos fracos

Ao destacar uma situação que requer melhoria, consequentemente, é viável que apresente uma solução. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa que precisa melhorar a sua comunicação, já que se entende como uma pessoa tímida, é relevante destacar que pretende estudar teatro. Dessa maneira, estará direcionando a sua narrativa, o que é primordial para que obtenha sucesso no mercado de trabalho atual.

Adote uma postura assertiva e participativa durante o processo seletivo

O seu comportamento precisa de direcionamento para colaborar com a narrativa. Sendo assim, é relevante que evite gestos excessivos, mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo, controle o tom da sua voz e trabalhe a sua respiração.

Além disso, é viável para o candidato analisar o site da empresa e conhecer os seus valores, já que através do conhecimento sobre a trajetória da organização, é possível entender um pouco de sua cultura e analisar a compatibilidade dos perfis.

Conheça a cultura da empresa

Uma vez que uma cultura startup tende a ser mais aberta e participativa, quando comparada a uma cultura tradicionalista. Por isso, a análise dos perfis é viável para todos os envolvidos. Entretanto, o candidato só se sentirá apto a realizar esse modelo de análise, ao não se colocar de forma negativa durante a entrevista de emprego.

Faça adaptações

Sendo assim, faça as devidas adequações e não se deixe dominar pela ansiedade da situação de avaliação, sob o risco de ficar aquém do seu potencial profissional dentro da dinâmica do mercado atual, que busca por profissionais capacitados e resilientes.