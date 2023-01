Desvio de cratera causada por chuvas na BR-101 é liberado

Foto: Foto: Reprodução/TV Bahia

O desvio para contornar a cratera aberta no trecho do km 817 da BR-101, em Itamaraju, cidade do extremo sul da Bahia, foi liberado neste sábado (21). Esta rodovia é uma das mais importantes do Brasil e está há cerca de um mês com o tráfego interrompido devido a estragos causados pelas chuvas que aconteceram em dezembro de 2022.

Com a liberação deste desvio, os motoristas de veículos leves seguirão na rodovia no sistema pare e siga. Para aqueles que estiverem saindo de Teixeira de Freitas, sentido Itamaraju, passaram pelo desvio a aproximadamente 200 metros do local onde a cratera se abriu.

Foto: Foto: Reprodução/TV Bahia

Já no sentindo contrário, os condutores precisaram passar por uma fazenda a fim de evitar o buraco. Segundo o g1, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) seguirá com a reconstrução da pista.

A previsão é de que até a próxima quinta-feira (26) o órgão implante ym desvio para veículos pesados, também na mesma região. Até o momento, os motoristas deste tipo de veículo deve manter o tráfego pelas seguintes rodovias:

BR-489, saindo de Itamaraju em direção à Prado;

BA-001, de Prado até Alcobaça;

BA-290, de Alcobaça até Teixeira de Freitas, que passaram a absorver um fluxo maior.

