Detento é encontrado morto dentro de Conjunto Penal da Bahia

Foto: Reprodução/SEAP

Um detento do Conjunto Penal de Feira de Santana, cidade localizada a cerca de 100 km de Salvador, foi encontrado morto na cela onde cumpria pena, na madrugada de quinta-feira (5). Segundo informações do g1 Bahia, a suspeita inicial era que a morte tinha sido provocada por traumatismo crânioencefálico, mas direção do presídio informou que ele sofreu um infarto.

Ainda segundo o g1, Egberto de Jesus respondia por tráfico de drogas desde 2020. Em 2022, Egberto já tinha sido internado por dois meses, para tratar problemas cardíacos. O laudo cadavérico, que esclarecerá a causa da morte, ficará pronto em 30 dias.

Ao ser encontrado, o detento tinha lesões no rosto, supostamente provocadas por agressões de colegas de cela. Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. A Secretária de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (Seap) foi procurada, mas não respondeu ao contato.

