A DHL Express iniciou suas atividades no ano de 1969 e atualmente faz parte do setor Logístico internacional. A companhia possui uma sede na Alemanha e atualmente está contratando diversas pessoas para trabalhar em sua empresa. Veja a seguir as vagas disponíveis e os locais de atuação.

DHL Express abre vagas de emprego pelo país

A DHL Express é especializada no correio expresso e na logística internacional e possui cerca de 50 anos de experiência, desde que foi fundada muitas coisas dentro da companhia mudaram, exceto a dedicação e entregar os melhores serviços aos seus clientes e parceiros.

Para dar continuidade a essa história repleta de reconhecimento e conquistas, a empresa vem contratando diversos trabalhadores. As vagas, a seguir, são para aqueles que encaram desafios como novas oportunidades e buscam pelo seu crescimento profissional. Confira.

Jovem Aprendiz de Suporte Alfandegário – São Paulo;

Assistente de Suporte a Varejo – Rio Grande do Sul;

Digitador – São Paulo;

Jovem Aprendiz – Manaus/AM;

Analista de Suporte e Atendimento – São Paulo;

Assistente de Operações – São Paulo;

Assistente de Suporte de Aeroporto – São Paulo;

Analista de Planejem Comercial – São Paulo.

Como se candidatar

A DHL Express prioriza a sustentabilidade e a qualidade entregue em seus serviços, por isso, busca por profissionais que desejam caminhar lado a lado da empresa.

Aos que possuem interesse em fazer parte do time é muito simples, basta seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos e realizar o cadastro para concorrer ao processo seletivo.

