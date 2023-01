A construção do seu currículo profissional pode ser a sua porta de entrada para uma carreira de sucesso, por isso, alguns pontos são fundamentais na elaboração do seu perfil.

Dicas importantes para construir um currículo profissional destacável e assertivo

O mercado de trabalho atual busca por profissionais capacitados, objetivos e resilientes. Sendo assim, o currículo profissional é uma forma de demonstrar algumas dessas características.

Primeiramente, considere que o profissional de recrutamento e seleção não possui muito tempo hábil para analisar o seu currículo. Por isso, ao elaborar este documento profissional, preze pela organização visual e pelas informações objetivas.

Informações pessoais

Os seus dados pessoais devem ser organizados de maneira sucinta. Evite muitos telefones para contato, bem como é viável que não informe números referentes a documentos, por exemplo.

Objetivo

O objetivo do currículo do candidato pode ser concreto. Sendo assim, informe o cargo pretendido, respeitando a hierarquia atual dentro da sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar contábil; analista de atendimento ao cliente; gerente de equipe de loja; assistente de vendas etc.

Experiência profissional

É muito importante que seja sucinto e objetivo no que tange a descrição de sua experiência profissional. Sendo assim, é viável que faça pequenos apontamentos sobre as atividades exercidas em cada um dos seus empregos anteriores, considerando destacar informações relevantes, como crescimento de carreira, por exemplo.

Escolaridade

A sua escolaridade deve ser clara. Sendo assim, informe cursos concluídos e cursos em andamento, bem como destaque a previsão de término do curso atual, caso estude. Seja objetivo quanto ao status de graduação e outros cursos.

Caso possua algum curso trancado ou interrompido por alguma razão, atualize o status no seu currículo. Já que é importante que as informações sejam claras e atualizadas.

Atualize o seu perfil online

É viável também que atualize o seu currículo de forma online, considerando as plataformas mais utilizadas pelo mercado atualmente, como o LinkedIn, InfoJobs, Catho online, Vagas etc. Dessa forma, estará reforçando o seu potencial profissional de modo amplo e elevando a visibilidade do seu perfil.

Faça adequações dos pontos citados e destaque o seu perfil

Certamente, as dicas citadas são adaptáveis ao seu objetivo no mercado. Contudo, o mais importante é que o seu currículo seja atualizado, organizado e visualmente agradável. Já que são fatores importantes dentro da análise feita pela empresa para que seja convidado a continuar no processo seletivo, explicando os principais pontos do seu currículo durante uma entrevista de emprego.