O currículo do candidato é um documento profissional que deve ser conceituado dessa forma para que seja atrativo dentro do mercado de trabalho atual.

Dicas objetivas para a elaboração do seu currículo

Para o candidato alcançar seus objetivos dentro do mercado, o seu currículo deve ser uma fonte de informações objetivas e resolutivas sobre sua trajetória.Por isso, é muito importante que preze pela organização e objetividade durante essa elaboração. Visto que o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para analisar o perfil de um candidato.

Destaque suas informações pessoais

Seja sucinto na descrição de suas informações pessoais. Sendo assim, não insira informações desnecessárias, como o número de documentos ou muitos contatos telefônicos, por exemplo.

Objetivo

O objetivo do candidato pode ser composto pelo seu cargo, nível hierárquico e área de atuação. Por exemplo: assistente de vendas; analista de recrutamento e seleção; gerente de recursos humanos; auxiliar de estoque etc.

Destaque suas experiências profissionais e escolaridade de forma sucinta

É muito importante que seja objetivo na descrição de suas experiências profissionais anteriores, através de pequenos apontamentos. Além disso, informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua atuação.

A sua escolaridade deve considerar cursos em andamento e cursos concluídos, além de informar se estuda de maneira online ou presencial e a previsão de término do curso atual, se for o seu caso. Informe o nome da instituição de ensino na qual estudou ou estuda e atualize o status de cursos interrompidos.

Atualize o LinkedIn e direcione o seu perfil

O seu perfil no LinkedIn deve ser atualizado, já que a plataforma é muito utilizada no mercado de trabalho atual para a busca de talentos, sendo uma oportunidade de elevar positivamente a visibilidade do seu perfil.

Por outro lado, o LinkedIn também é uma plataforma ampla e pode ser utilizada como uma ferramenta eficiente para o candidato. Já que é possível realizar conexões com empresas de seu interesse e direcionar o seu perfil de forma direta.

Organize o seu currículo e preze pela objetividade e coerência

Assim sendo, o seu currículo profissional estará atrativo e resolutivo dentro da objetividade necessária para o mercado de trabalho atual. Lembre-se de prezar pela ordem cronológica inversa dos fatos, priorizando dados atuais e não menospreze a necessidade de que o seu currículo seja visualmente agradável, sob o risco de que seja descartado, sem que seja analisado em sua totalidade.