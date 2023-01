É muito importante que o candidato responda assertivamente as questões feitas durante a entrevista de emprego, por isso, é necessário direcionar o seu comportamento e transmitir uma mensagem positiva para o profissional de recrutamento e seleção.

Dicas para o candidato se destacar positivamente na entrevista de emprego

A entrevista de emprego é uma oportunidade para o candidato destacar o seu perfil no mercado, considerando os principais pontos do seu currículo, por isso, o candidato deve se preparar para essa apresentação. Ao prestar atenção plena ao seu comportamento, o candidato tende a diminuir a ansiedade da situação, bem como é uma forma de corroborar sua narrativa de maneira assertiva.

Adote uma postura assertiva

Sendo assim, tenha atenção plena aos seus gestos, controle o seu tom de voz e mantenha contato visual com o profissional que estiver conduzindo a entrevista de emprego. É relevante que não cruze braços e pernas, evite gesticular excessivamente e seja assertivo nas suas respostas.

Certamente, esses são pontos que destacam o seu perfil positivamente e permitem o foco do profissional que estiver lhe entrevistando. Já que quando o candidato gesticula excessivamente, ele pode acabar demonstrando ansiedade e se perdendo nas respostas.

Outro ponto importante para o seu direcionamento durante a entrevista de emprego é construir uma narrativa objetiva que considere a sua experiência profissional. Sendo assim, considere a entrevista de emprego como uma forma de explorar positivamente o seu perfil.

Fale sobre sua trajetória profissional

Destaque pontos relevantes e resultados obtidos em seus empregos de maneira orgânica. Fale sobre a sua capacidade para lidar com metas; gerir pessoas; implementar sistemas; conduzir conflitos; realizar processos internos; lidar com burocracias; controlar agendas; dentre outros tantos pontos que sejam relevantes para a análise do seu perfil de forma ampla.

Demonstre senso de resolução

Ser resolutivo também é importante para o equilíbrio da entrevista de emprego. Portanto, ao apresentar uma situação que requer melhoria, apresente também a solução de forma orgânica.

Por exemplo, é importante destacar que precisa se atualizar quanto ao sistema utilizado na sua área de atuação profissional, ao passo que também é relevante informar que está realizando cotações com instituições específicas para agregar esse conhecimento.

Não fique aquém de seu potencial profissional

Dessa forma, na condição de candidato, estará se direcionando efetivamente e se colocando de forma positiva no processo seletivo, evitando a autossabotagem profissional.

Já que o candidato que se coloca de forma negativa e permite que o nervosismo domine seu comportamento, acaba ficando aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual.