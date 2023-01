Para se preparar para uma entrevista de emprego, o candidato deve ter clareza sobre quais são os pontos fortes de sua trajetória e direcioná-los de acordo com seus objetivos.

Dicas para o candidato se preparar para a entrevista de emprego

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para analisar o perfil do candidato, por isso, a entrevista de emprego é uma forma orgânica de destacar progressivamente os pontos fortes de sua trajetória profissional.

Adote uma postura assertiva e participativa

A postura do candidato durante a entrevista de emprego pode ser fundamental para seu sucesso; já que a sua postura transmite uma mensagem ao entrevistador que é grande valia para avaliação feita pela empresa.

Por isso, é aconselhável que não cruze braços e pernas; mantenha o tom de sua voz sob controle e destaque positivamente os pontos fortes de sua trajetória, exemplificando situações construtivas em seus empregos anteriores.

Exemplifique suas competências e habilidades

Sendo assim, fale sobre a sua capacidade para lidar com metas; gerir pessoas; elevar as vendas da empresa; criar campanhas motivacionais; elaborar políticas internas; construir um relacionamento da marca com o cliente final; gerar campanhas de marketing e publicidade; dentro de outros pontos que sejam pertinentes ao seu perfil profissional.

Seja resolutivo no que tange aos seus pontos que requerem melhorias

No que tange aos principais pontos de sua narrativa, considere falar sobre seus pontos negativos e apresentar uma solução de forma orgânica para cada situação. Por exemplo, é possível que informe que precisa melhorar o seu grau de conhecimento em um determinado sistema tecnológico dentro da sua área de atuação.

Contudo, é igualmente relevante que informe que está buscando por cursos para melhorar o seu grau de conhecimento nesse sistema, haja vista, a necessidade de atualização constante dentro do seu segmento profissional.

Transmita uma mensagem importantes sobre suas capacidades

Dessa maneira, estará transmitindo uma mensagem positiva de autoconhecimento e senso de urgência. Além disso, a sua postura também se refere ao seu comportamento. Sendo assim, não cruze braços e pernas, mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo e fale de maneira calma e tranquila.

Demonstre resiliência e senso de urgência

O mais importante para o candidato é que não fique aquém do seu potencial ao falar sobre situações complexas vivenciadas em seus empregos anteriores. O mais importante é demonstrar para a empresa a sua resiliência, capacidade de aprendizado e facilidade para lidar com fatores externos.