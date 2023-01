O mercado de investimentos requer análises por parte do investidor, por isso, é aconselhável que estude o mercado, conheça as suas possibilidades e não abdique desse processo de forma planejada.

Dicas para o novo investidor

O novo investidor pode obter sucesso, no entanto, é importante que considere os fatores que impactam o mercado e sua volatilidade. Sendo assim, realizar um planejamento e definir suas metas é primordial para quem deseja entrar no mercado de investimentos.

Primeiramente, a definição de suas metas deve contemplar o curto, médio e longo prazo. Dessa forma, poderá analisar as opções oferecidas pelo mercado e verificar quais atendem melhor suas necessidades.

Comece por opções de renda fixa

Especialistas em finanças aconselham que novos investidores iniciem no mercado através da renda fixa, já que são opções que permitem que o investidor saiba o valor que será resgatado, elevando a sua segurança e permitindo o melhor entendimento sobre o mercado.

Diversifique a sua carteira

É aconselhável diversificar suas opções no mercado de investimentos. Portanto, não invista todo o seu dinheiro em uma única opção. Lembre-se de que no início do seu processo é importante conhecer o mercado. Além disso, a diversificação da carteira é aconselhável para todos os perfis de investidores, sendo uma forma mais segura de elevar a sua rentabilidade.

Estude a economia

Estude a economia e sua volatilidade. Muitos fatores impactam o mercado de investimentos, por isso, o novo investidor deve obter conhecimento para entender o impacto da oscilação do mercado nas organizações e na sua carteira.

É aconselhável que busque informações em plataformas oficiais, como a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB), por exemplo. Além disso, bancos tradicionais e fintechs também são fontes relevantes de informações para aprender a investir.

Tenha cuidado com golpes e fraudes

Muitos golpes são aplicados através da promessa de riqueza rápida. O novo investidor deve ter clareza de que investir é um processo que requer conhecimento, paciência e implica perdas e ganhos. Assim sendo, desconfie de promessas de ganhos rápidos, em pouco tempo e através de valores muito fora do mercado, considerando as informações oficiais.

Muitos esquemas de pirâmides são lançados na internet com promessas de ganhos rápidos e com a garantia de liquidez do seu investimento. Assim sendo, desconfie de garantias de promessas diferenciadas, principalmente se uma pessoa física intermediar esse processo. Portanto, busque sempre por uma instituição bancária de sua confiança ou por uma corretora de valores para se tornar um investidor de sucesso.