Dinâmica da Crosta Terrestre: resumo completo de geografia para as suas provas

O que você sabe sobre a crosta terrestre e as suas dinâmicas?

É muito comum aparecerem questões de geografia sobre a dinâmica da crosta terrestre na prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e na segunda fase de vestibulares.

Dessa forma, o artigo de hoje trouxe um resumo de tudo o que você precisa saber sobre a dinâmica da crosta terrestre. Vamos conferir!

Dinâmica da Crosta Terrestre: introdução

A teoria mais aceita sobre o surgimento do planeta Terra é a do Big Bang, que afirma que o início do Universo aconteceu há 10 a 15 bilhões de anos, após uma grande explosão causada pela atração de todas as partículas existentes em uma só. Dessa forma, essa única partícula, em dado momento, não suportou a pressão e gerou a expansão das partículas.

Também é importante ressaltar que a Terra foi formada há 4,6 bilhões de anos.

Vamos ver agora alguns dos tópicos que se inserem dentro da formação da crosta da Terra.

Dinâmica da Crosta Terrestre: tipos de rochas

O termo “rocha” é usado para definir todo o material que forma a crosta terrestre, exceto água e gelo. Existem três tipos de rochas:

1) Sedimentar: Quando é resultado da deposição de fragmentos de outras rochas (desagregadas e transportadas pela ação do vento, água, geleiras ou pela gravidade), formada a partir da decomposição química de uma rocha pré-existente ou, ainda, do acúmulo de detritos orgânicos. Exemplo: Arenito.

2) Ígneas (Magmáticas): formadas a partir do resfriamento do material magmático. Podem ser intrusivas ou extrusivas.

Intrusivas: aquelas que são fruto de um lento resfriamento no interior da crosta. Exemplo: Granito.

Extrusivas: aquelas que possuem uma rápida solidificação na superfície terrestre. Exemplo: Basalto.

3) Metamórficas: formam-se a partir da extrema exposição à pressão e temperatura. Exemplo: Granito (Magmático) forma Gnaisse;

Dinâmica da Crosta Terrestre: estruturas geológicas

A litosfera possui uma grande diversidade de formação. As suas estruturas se dividem em 3 tipos:

Escudos Cristalinos: estrutura mais antiga, sendo composta de rochas ígneas ou metamórficas, possuem elevadas riquezas minerais, como ferro, ouro, prata.

Bacias Sedimentares: composições rochosas formadas a partir de extensas e inúmeras camadas de rochas sedimentares, que surgiram a partir da deposição de sedimentos ao longo das eras recobrem cerca de 70% do relevo terrestre.

Dobramentos Modernos: formações geológicas consideradas recentes, cujo início ocorreu na era Cenozóica, no período Terciário (há cerca de 250 milhões de anos). São resultantes das ações do tectonismo, geralmente do choque ou conflito entre duas placas tectônicas.