DINHEIRO EXTRA cai como um presente e alívio para quem tem carteira assinada

Brasileiros que têm carteira assinada contam sempre com o dinheiro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O que muitos não sabem, é que quem reside em cidades atingidas por desastres naturais, conseguem sacar esse benefício como um dinheiro extra.

A modalidade do saque calamidade autoriza os cidadãos a retirar até R$ 6,2 mil, caso tenha saldo em conta. Atualmente, residentes de 21 municípios espalhados pelo Brasil que declararam estado de calamidade pública ou mesmo de emergência, podem receber o dinheiro extra, conforme você verá na matéria de hoje do Notícias Concursos.

Quem tem direito ao FGTS?

Trabalhadores regidos pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) – carteira assinada;

Trabalhadores rurais;

Trabalhadores intermitentes (Lei nº 13.467/2017 – Reforma Trabalhista);

Trabalhadores temporários;

Trabalhadores avulsos;

Safreiros (operários rurais, que trabalham apenas no período de colheita);

Atletas profissionais(jogadores de futebol, vôlei, etc.);

Diretor não-empregado poderá ser equiparado aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS e;

Empregado doméstico.

Dinheiro extra está liberado para diversos municípios atingidos por desastres naturais

Os interessados precisam ter um saldo que não esteja comprometido no FGTS. Ademais, não podem ter realizado saque com o mesmo motivo por pelo menos 12 meses. Além disso, o município da sua moradia precisa ter sido atingido pelos seguintes desastres:

Tempestades ou vendavais;

Vendaval muito intenso ou ciclone extratropical;

Vendaval extremamente intenso, furacão, tufão ou ciclone tropical;

Enchente ou inundação gradual;

Enxurrada ou inundação brusca;

Inundação litorânea provocada pela invasão brusca do mar;

Precipitação de granizos;

Tornado e trombas d’água;

Alagamento.

Onde e como sacar o dinheiro disponível?

Conheça os prazos para realizar o saque calamidade em cada uma das cidades:

Muriaé/MG – Até 08/02;

Ivaiporã/PR – Até 14/02;

Poço Fundo/MG – Até 26/02;

Palhoça/SC – Até 05/03;

Tijucas/SC – Até 05/03;

Santo Amaro da Imperatriz/SC – Até 07/03;

Antônio Carlos/SC – Até 07/03;

São João Batista/SC – Até 07/03;

Anitápolis/SC – Até 09/03;

Armazém/SC – Até 14/03;

Brusque/SC – Até 14/03;

Canelinha/SC – Até 14/03;

Paraúna/GO – Até 14/03;

Águas Mornas/SC – Até 14/03;

Florianópolis/SC – Até 15/03;

São Pedro de Alcântara/SC – Até 15/03;

Rancho Queimado/SC – Até 15/03;

São Martinho/SC – Até 19/03;

Carapebus/RJ – Até 19/03;

São José dos Pinhais/PR – Até 26/03.

Para resgatar o valor de até R$ 6.220,00, basta acessar o app do FGTS. Então, clicar em “Meus Saques”. Posteriormente, clicar em “Outras situações de saque – Calamidade Pública”. Depois, é só seguir as instruções que aparecerão na tela de forma a enviar a documentação solicitada. Caso o pedido seja aprovado, o dinheiro extra será liberado em uma conta bancária do titular do FGTS em, no máximo, cinco dias úteis.