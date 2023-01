Dinheiro EXTRA: Semana começa com EXCELENTE NOTÍCIA para quem tem carteira assinada

Começou o prazo de liberação do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os trabalhadores aderentes nascidos em janeiro. O resgate pode ser realizado a partir desta semana e seguirá até o final de março de 2023.

Devido ao período de pagamento, outros dois grupos ainda podem resgatar parte do seu saldo disponível no FGTS, os nascidos em novembro e dezembro. É possível sacar até 50% do valor depositado em suas contas ativas e nativas do Fundo de Garantia.

A saber, o saque-aniversário é uma modalidade que permite ao trabalhador aderente sacar parte do saldo disponível do seu FGTS todos os anos no mês de seu aniversário. A medida foi lançada em 2020, e atualmente atende mais de 10 milhões de pessoas.

Vale ressaltar que a modalidade é opcional, sendo assim, o trabalhador precisa solicitar a troca a Caixa Econômica Federal. Todavia, quem opta pela modalidade perde o direito ao saque rescisão, disponibilizado em casos de demissão sem justa causa.

Nesta hipótese, apenas a multa de 40% sobre o valor depositado durante o contrato de trabalho é liberada ao trabalhador.

Valor do saque-aniversário

Com relação ao valor do saque-aniversário do FGTS, varia conforme o saldo total disponível nas contas do trabalhador. Em síntese, é possível resgatar de 5% a 50% da quantia reservada no Fundo de Garantia. Além disso, o trabalhador pode receber uma parcela adicional. Confira:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Como aderir ao saque-aniversário?

Caso queira aderir a modalidade de saque do FGTS, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo do FGTS; Informe o seu login e senha, caso já seja cadastrado; Clique na opção “Saque aniversário”; Em seguida, toque em “Modalidade saque-aniversário; Feito isto, clique em “Optar pelo saque-aniversário”; Um termo será gerado para que o usuário prossiga com a operação; Realizados os procedimentos, o sistema vai efetivar a troca de modalidade.

A primeira parcela do saque-aniversário caí no mesmo ano para quem fizer a adesão até o último dia útil do mês do seu aniversário. As trocas após o mês de aniversário garantem o recebimento da parcela a partir do ano seguinte.

Calendário do saque-aniversário

Veja o novo calendário do saque-aniversário do FGTS:

Nascidos em janeiro: Pagamento disponível no dia 02/01; prazo para saque é o dia 31/03;

Pagamento disponível no dia 02/01; prazo para saque é o dia 31/03; Nascidos em fevereiro: Pagamento disponível no dia 01/02; prazo para saque é o dia 28/04;

Pagamento disponível no dia 01/02; prazo para saque é o dia 28/04; Nascidos em março: Pagamento disponível no dia 01/03; prazo para saque é o dia 31/05;

Pagamento disponível no dia 01/03; prazo para saque é o dia 31/05; Nascidos em abril: Pagamento disponível no dia 03/04; prazo para saque é o dia 30/06;

Pagamento disponível no dia 03/04; prazo para saque é o dia 30/06; Nascidos em maio: Pagamento disponível no dia 02/05; prazo para saque é o dia 31/07;

Pagamento disponível no dia 02/05; prazo para saque é o dia 31/07; Nascidos em junho: Pagamento disponível no dia 01/06; prazo para saque é o dia 31/08;

Pagamento disponível no dia 01/06; prazo para saque é o dia 31/08; Nascidos em julho: Pagamento disponível no dia 03/07; prazo para saque é o dia 29/09;

Pagamento disponível no dia 03/07; prazo para saque é o dia 29/09; Nascidos em agosto: Pagamento disponível no dia 01/08; prazo para saque é o dia 31/10;

Pagamento disponível no dia 01/08; prazo para saque é o dia 31/10; Nascidos em setembro: Pagamento disponível no dia 01/09; prazo para saque é o dia 30/11;

Pagamento disponível no dia 01/09; prazo para saque é o dia 30/11; Nascidos em outubro: Pagamento disponível no dia 02/10; prazo para saque é o dia 29/12;

Pagamento disponível no dia 02/10; prazo para saque é o dia 29/12; Nascidos em novembro: Pagamento disponível no dia 01/11; prazo para saque é o dia 31/01/2024;

Pagamento disponível no dia 01/11; prazo para saque é o dia 31/01/2024; Nascidos em dezembro: Pagamento disponível no dia 01/12; prazo para saque é o dia 29/02/2022.