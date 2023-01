Domitila revela que ‘energia não bateu’ com participantes

Foto: Reprodução / Globoplay

A modelo Domitila Barros já entregou que não gostou de um dos participante do ‘Big Brother Brasil 23’. Alojada no quarto do ‘fundo do mar’, a integrante do elenco Camarote disse, em conversa com o baiano Cezar Black, que não curtiu a galera que está no quarto ‘deserto’.

“Da minha parte tem gente lá que a energia não bateu, acho que você até pode imaginar”, disparou ela.

Cezar, por sua vez, pontuou que gostou do pessoal do outro quarto. “Não sei se você concorda comigo, eu curti muito a energia da galera de lá, entendeu? E eu acho que gente tem que se unir com pessoas que a gente curta a energia, que tenha mais a ver com a gente”.

Ele também consolou a sister por perder na prova pela primeira imunidade do reality show. “Não adianta pensar, abstrai e acabou. Se a gente pensar, não adianta nada, muda nada. Aconteceu, paciência, pensar no próximo agora, agora a gente tem que ganhar o Líder. Tem muita gente na casa. Primeira semana é todo mundo brother e gente boa. Vou te falar a verdade, eu curti mais a energia do outro quarto, da galera de lá, sacou?”.

