Dona de lanchonete grávida é vítima de bala perdida em Salvador

Foto: Raul Golinelli/GovBA

A dona de uma lanchonete grávida foi vítima de bala perdida, na noite de quarta-feira (18), durante um tiroteio registrado no bairro do Lobato, Subúrbio Ferroviário de Salvador. Segundo informações da Polícia Civill, a mulher de 34 anos fechava o estabelecimento quando foi atingida por um disparo no braço esquerdo.

Tudo aconteceu na rua Jacarandá do Joanes. A comerciante, com 4 meses de gestação, foi encaminhada para Hospital do Subúrbio. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

Ainda de acordo com a polícia, guias de perícia foram expedidas e testemunhas serão ouvidas na unidade policial para ajudar na identificação do autor dos disparos.

A 29ª Delegacia Territorial de Plataforma investigará o caso.

