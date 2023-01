Dono de barbearia é sequestrado, morto e carbonizado dentro de carro

Foto: Alan Oliveira/IBahia

Um homem de 28 anos, dono de uma barbearia em Salvador, foi encontrado morto e carbonizado dentro de um carro no bairro de Stella Maris, na última quinta-feira (19).

De acordo com o g1 Bahia, a Polícia Civil informou que, antes de ser assassinado, a vítima foi sequestrada durante a madrugada. O homem foi identificado como Romário Barbosa Fiuza.

Ainda segundo a polícia, o sequestro foi cometido por quatro homens, mas não há detalhes da motivação do crime, nem informações se os suspeitos do sequestro foram os responsáveis pelo assassinato.

O corpo foi encontrado depois que moradores do bairro chamaram a Polícia Militar, por causa do incêndio do veículo. Os bombeiros também estiveram no local para conter as chamas e Romário foi encontrado sem vida.

Romário Barbosa Fiuza (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A perícia do carro já foi feita e o corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.

