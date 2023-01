Dono de ‘É D’Oxum’, Gerônimo celebra 70 anos na Casa Rosa

Foto: Divulgação

Gerônimo Santana Duarte, mais conhecido como Gêronimo, completou 70 anos de idade nesta sexta-feira (20). O artista vai celebrar a chegada da nova idade com um show completo na Casa Rosa, espaço cultural localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Sociólogo, compositor e dono de uma das canções mais atemporais da Bahia, “É D’ Oxum”, o artista é considerado um dos cantores mais respeitados em todo o estado e também no cenário nacional.

Conhecedor da história baiana contemporânea, ele é dono de um trabalho distinto reconhecido por Jorge Amado, Isdásio Tavares e também por Dorival Caymmi. Artista soteropolitano é um verdadeiro estudioso do comportamento cultural da capital baiana.

“Sou uma criatura que procura imitar Deus fazendo a história para que alguém possa conta-la”, disse o artista ao anunciar o evento desta noite. Os ingressos para o show podem ser adquiridos no link.

Na apresentação, o cantor será acompanhado da sua Banda Mont Serrat. Ele prometeu reunir os seus maiores sucessos, como “Eu sou Negão”, “É d’Oxum”, “Menino do Pelô” e “Jubiabá”, e fazer um verdadeiro passeio musical pela sua rica carreira.

Ritmos como lambada, ijexá, aguerê, afoxé e adarrum em sutilezas rítmicas, serão apresentadas por Gerônimo no palco. O grupo Cortejo Afro fará uma participação especial no show. Ele irá repetir o mesmo show também no dia 10 de fevereiro.

Vale relembrar que o artista soteropolitano ganhou projeção nacional após a música “É D’Oxum” ser incluída na trilha sonora da minissérie ‘Tenda dos Milagres’ da TV Globo.

Gerônimo Santana 70 anos

Quando: 20 de janeiro de 2023 (sexta-feira) || 10 de fevereiro de 2023 (sexta-feira)

Abertura da casa: 22h

Onde: Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)

Quanto: a partir de R$ 40

