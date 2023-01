Drogaria Araújo abre novos EMPREGOS na região de Minas Gerais

A Drogaria Araújo, fundada em 1906, é a maior rede farmacêutica de Minas Gerais. Atualmente, com mais de 200 unidades espalhadas pela região, a rede está recrutando novos funcionários no país. Confira, a seguir.

Drogaria Araújo abre oportunidades de emprego em Minas Gerais

A Drogaria Araújo é a maior rede farmacêutica de Minas Gerais. Fundada em 1906, a trajetória da marca é acompanhada do pioneirismo, assim como inovações, mas sem deixar de lado o compromisso com os clientes.

Atualmente, com mais de 200 unidades distribuídas em Minas Gerais, a companhia está recrutando novos funcionários para ocupar diferentes cargos. Quer uma oportunidade na empresa? Confira, a seguir:

Analista de Sistemas – Belo Horizonte / MG: Será responsável por definir as necessidades do negócio, elaboração a documentação ética, modelar os requisitos do software e outras atividades que envolvem a área;

Subgerente de Loja – Coronel Fabriciano / MG: Será responsável por atender as demandas dos clientes, pela gestão da equipe, controle e acompanhamento dos indicadores e outras atividades da área;

Subgerente Farmacêutico – Belo Horizonte / MG: Será responsável por acompanhar os indicadores de desempenho da empresa, garantir a documentação legal e realizar outras atividades que envolvem o cargo.

Como se candidatar

Fundada em 1906, a Drogaria Araújo é a maior rede farmacêutica da região de Minas Gerais. A trajetória da empresa é acompanhada por pioneirismo, inovações e compromisso com os clientes.

Quer fazer parte deste time? Essa é sua oportunidade. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas disponíveis.

