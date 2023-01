Duas pessoas ficam feridas em acidente na Avenida Paralela

Foto: Reprodução / TV Bahia

Duas pessoas ficaram feridas, na manhã desta segunda-feira (16), em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na Avenida Paralela, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a colisão aconteceu por volta das 7h na entrada do bairro Trobogy, sentido centro.

Duas faixas da via de trânsito rápido foram interditadas. As vítimas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde delas assim como as circustâncias do acidente.

Acidente na Av. Orlando Gomes

Ainda nesta segunda, a Transalvador registrou a morte de um motociclista na Avenida Orlando Gomes por volta das 06h. A vítima transitava pelo elevado do Clube Costa Verde, sentido Avenida Paralela, quando perdeu o controle da direção, caiu ao solo e se chocou com o meio fio.

O homem, de identidade não revelada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia médica.

