Dudu Nobre pede privacidade após filha ser abusada sexualmente

Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor Dudu Nobre se pronunciou após o abuso sexual sofrido pela filha mais velha, Olívia, de 20 anos, se tornar público devido à um vazamento de informação.

Sempre disceto quanto a vida pessoal, o sambista pediu respeito ao momento que a família vive e a dor da filha, que teve o corpo violado e invadido.

“Durante minha carreira musical, já passei por inúmeras situações em que minha postura como pai foi exposta e discutida sem o meu consentimento. Eu sempre relevei e procurei manter o foco da minha vida pública em minha carreira como músico, cantor e compositor”, começou Dudu

No texto, Dudu se queixou de pessoas que estão se pronunciando em nome da família e de Olívia, sem autorização para tal ato.

Foto: Reprodução/ Instagram

“Eu, até o dia de hoje, me mantive calado diante de todas as mentiras e calúnias que li sobre mim. Mas ontem, enquanto minha filha estava depondo, fui surpreendido com a notícia de que haviam pessoas concedendo entrevistas ao vivo e falando sob assuntos que deveriam correr em sigilo”, seguiu o cantor.

O cantor expressou a tristeza de ver a filha sofrendo e pediu respeito a dor de Olívia, que além de ter a privacidade exposta, vem sendo julgada.

“Como pai, foi a maior tristeza que já senti por não poder protegê-la de tamanha invasão de privacidade. Estou do lado da minha família para tudo que eles precisarem e não preciso expor aqui o tamanho da minha dor. Preciso estar forte para apoiar minha filha e defendê-la de tudo que puder magoá-la. Venho pedir mais uma vez que respeitem a nossa dor e principalmente a dor dela”, pediu Dudu.

Abuso sexual

Na última terça-feira (10), a dançarina Adriana Bombom usou as redes sociais denunciar que a herdeira foi vítima de abuso sexual em uma festa no domingo (8), no Rio de Janeiro.

De acordo com a ex-A Fazenda, a filha estava em um restaurante na comemoração do aniversário dela, quando foi convidada por alguns amigos para uma festa em uma casa no Recreio dos Bandeirantes. No local, a jovem foi abusada sexualmente.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.