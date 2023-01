Quando o assunto é ser a maior especialista em climatização e refrigeração do país, a Dufrio se destaca. A companhia possui mais de 20 lojas espalhadas em cerca de 10 estados do Brasil, além de atender seus clientes através da plataforma de negócios e o e-commerce. Hoje a companhia está recrutando novas pessoas para a formação de um time talentoso. Confira.

Dufrio abre novos EMPREGOS em todo o país; veja os cargos

A Dufrio foi reconhecida recentemente pela GPTW, a identificando como uma ótima empresa para trabalhar. Trata-se de uma companhia que vende soluções completas para refrigeração e climatização, sempre buscando entregar qualidade em suas atividades e visando a satisfação de seus clientes.

A Dufrio procura entregar experiências únicas a seus clientes facilitando e personalizando o seu dia a dia. Diante disso, a companhia prioriza a contratação de profissionais com perfil profissional dinâmico, responsável e proativo. Se você se identifica com a empresa e deseja fazer parte do time, vale a pena conferir.

Vend. Express – São José do Rio Preto/SP;

Jovem Aprendiz – Salvador/BA;

Especialista de Mesa de Negoc. – Rio Grande do Sul;

Auxiliar de Manutenção Predial – Recife/PE;

Recepcionista – Belo Horizonte/MG;

Conferente – São José do Rio Preto/SP;

Auxiliar de Serv. Gerais – Paraná;

Operador de Empilhadeira – São José do Rio Preto/SP;

Auxiliar de Vendas (PCD) – São Paulo.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os interessados nas oportunidades divulgadas pela empresa devem realizar o seu cadastro no site 123 empregos.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos de seleção e recrutamento do país.