É falso que Governo decidiu cortar 10 milhões do Bolsa Família

Circula pela internet uma informação falsa que aponta que o Governo Federal vai cortar cerca de 10 milhões de cadastros do programa Bolsa Família. Não há nenhuma declaração pública de membros do poder executivo neste sentido, e a postagem com esta fake news está descontextualizando falas recentes.

Na última semana, o Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) falou algo semelhante. Isto pode explicar a confusão com a interpretação do que foi dito. O Ministro realmente disse que há indícios de fraudes em 10 milhões de contas do Cadúnico. Contudo, ele não falou que vai excluir todas elas.

“Começaremos com 2,5 milhões de famílias com maiores indícios de problemas, depois vamos para até 10 milhões para completar informações que faltam nos cadastros. Estamos cruzando os dados para começar o recadastramento em fevereiro”, disse Dias durante a cerimônia de posse da nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

Desta forma, Dias deixa claro que de um universo de 10 milhões de pessoas do Cadúnico, apenas 2,5 milhões serão reavaliadas de fato neste primeiro momento. São os casos de contas que contam com fortes indícios de fraudes. Mas nem mesmo a reavaliação é garantia de que todas elas serão excluídas de uma só vez.

O Ministro afirma que a maioria das pessoas que estão neste grupo de 10 milhões com indícios de fraudes terão apenas de complementar informações. Elas não serão excluídas porque o Governo entende que elas apenas cometeram um erro simples na inscrição do Cadúnico, por exemplo.

Milhares de cortes

Nesta semana, também começou a circular uma outra fake news apontando que a Ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB) teria dito que vai suspender o Bolsa Família para a realização do pente-fino.

Não é verdade. Na entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Tebet explica que pediu o adiamento da revisão cadastral por 60 dias, e não do Bolsa Família em si. De todo modo, o fato é que a fake news já circula por vários veículos da internet.

A verdade é que o Governo Federal já confirmou que os cortes deverão acontecer, mas não há nenhum tipo de previsão de bloqueio de mais de 10 milhões de contas. Caso acontecesse, o Planalto reduziria o número de atendidos pela metade. Até aqui, não há nenhum indício de que este nível de cancelamento vai ocorrer.

Famílias unipessoais no Bolsa Família

O Ministro Wellington Dias disse que o foco inicial do novo governo está na questão das famílias unipessoais. Tratam-se de cidadãos que se registraram no Cadúnico como pessoas que residem sozinhas.

“O Brasil normalmente tem 3,1 pessoas por família. E pela regra última, agora, principalmente do ano de 2022, [teve] 2,5 pessoa por família. Então houve um crescimento de família unipessoal fora da realidade, de qualquer proposta. Então há aí um indício de irregularidade e o recadastramento com certeza vai nos dar segurança para quem tiver irregular sair.”

“Agora em janeiro faremos o pagamento dos R$ 600, inicia em fevereiro tanto a atualização cadastral como todo esse trabalho com a rede da assistência social, busca ativa para trazer quem está fora para ter o direito e também, com a atualização cadastral, a retirada. No cartão que a gente libera em fevereiro para pagamento em março, já [estará] atualizado com R$ 150 para aqueles e aquelas que a gente tem segurança na atualização do cadastro”, disse.