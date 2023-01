É falso que Tebet vai suspender o Bolsa Família por 60 dias

É falsa a informação que aponta que a Ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB) vai cortar o Bolsa Família por 60 dias. A fake news foi publicada nesta semana pelo deputado federal eleito Carlos Gilberto Silva. Ele usou trechos descontextualizados para dar a entender que o programa vai dar uma pausa.

O deputado usou trechos de uma matéria original, mas trocou a última frase do primeiro parágrafo para indicar que o Bolsa Família vai dar uma pausa. A fake news já circula por redes sociais e já conta com mais de 4,6 mil comentários nas redes sociais.

O texto original da matéria dizia apenas que a Ministra Simone Tebet estava prevendo o corte de milhares de pessoas que hoje fazem parte do programa Bolsa Família. Em sua declaração, ela deixou claro que estes cancelamentos aconteceriam por causa da realização do pente-fino nas contas dos usuários do programa social.

Em nenhum momento a Ministra disse que deverá suspender os pagamentos do Bolsa Família por 60 dias, mesmo porque esta não seria uma atribuição dela, e sim do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, que hoje tem o comando do ex-governador do Piauí, Wellington Dias (PT).

Não há nenhuma previsão de suspensão total do Bolsa Família por um prazo de 60 dias. Na verdade, os pagamentos do mês de janeiro já estão acontecendo desde o último dia 18, e devem seguir normalmente até o próximo dia 31 deste mesmo mês. O número de pessoas aptas ao recebimento segue o que se via no Auxílio Brasil: 21,9 milhões de indivíduos.

Os cortes acontecerão?

Sim. Segundo informações de Simone Tebet, milhares de indivíduos deverão ser cortados do programa Bolsa Família nos próximos meses. O Governo Federal argumenta que os cortes só atingirão as pessoas que estariam burlando o sistema do Cadúnico.

Contudo, não há previsão de suspensão do Bolsa Família durante este pente-fino. Mesmo que o programa passe por uma redução no número de usuários, o fato é que os pagamentos deverão seguir acontecendo normalmente nesta semana

E os 60 dias?

O prazo de 60 dias a que se refere Simone Tebet não tem relação com a suspensão dos usuários, mas com o plano de revisão cadastral. A Ministra diz apenas que precisa de um adiamento de 60 dias para o início da revisão cadastral.

“Eu estava no grupo de transição. Não tinha jeito. Não adianta, eu já fui prefeita. Vai formar fila e não vai resolver. Nós adiamos por 60 dias a revisão porque ao bloquear todo mundo corre para fila da assistência social para pedir o desbloqueio.”

Suspeita de fraudes no Bolsa Família

A ideia de que há fraudes no programa Bolsa Família não é apenas uma invenção do Governo Lula. No final do ano passado, técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU) lançaram um relatório afirmando que existiam fortes indícios de fraudes no sistema do Auxílio Brasil.

Membros do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também concordam com esta teoria. Durante os últimos meses, a Dataprev atuou para tentar impedir que novas fraudes ocorressem e chegou a fazer cortes mensais dentro do programa social.