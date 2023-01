É O Tchan recebe Jacaré em primeira edição do Festival Êta

Foto: Sercio Freitas

A primeira edição do Festival Êta, que celebra os 30 anos da banda É O Tchan, reuniu centenas de pessoas na Arena Fonte Nova para dançar ao som dos maiores sucessos da banda que levou o pagode baiano para o Brasil, e curtir o som de outras atrações musicais.

Como prometido por Beto Jamaica, já no primeiro dia de festa, na última quarta-feira (11), a banda recebeu o dançarino Jacaré para matar a saudade do público com um toque de nostalgia. Ao lado dos novos integrantes da banda, o artista performou ‘Disque Tchan’.

A noite ainda contou com apresentações de Kevi Jonny, que dedicou CONFIRA de maior sucesso ‘Te Love’, a namorada Sthe Matos.

A cantora Mari Fernandez foi a segunda atração a se apresentar e agitou a Fonte Nova colocando o público para dançar juntinho as canções ‘Intuição’ e ‘Comunicação Falhou’. O terceiro show da noite foi da dupla Jorge e Mateus, que encantou o público com um repertório repleto de sucessos da sua carreira como ‘Os Anjos Cantam’, ‘Flor’, ‘Voa Beija-Flor’.

A segunda edição do Festival Êta acontece no dia 18 de janeiro, na Arena Fonte Nova e contará com apresentações de João Gomes, Tierry e Pixote. Os ingressos estão sendo vendidos no site Balada App e custam a partir de R$ 50.

