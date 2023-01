É possível sacar o Bolsa Família sem o cartão do programa? Veja o passo a passo

Mesmo que muitos grupos tenham sido adicionados recentemente no programa social, e não têm acesso ao cartão de saque do benefício, é possível ter os valores em mãos através do Caixa Tem.

As famílias que antes recebiam o Auxílio Brasil serão contempladas automaticamente pelo Bolsa Família quando for oficializado pelo novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mesmo que muitos grupos tenham sido adicionados recentemente no programa social, e não têm acesso ao cartão de saque do benefício, é possível ter os valores em mãos através do Caixa Tem.

O aplicativo Caixa Tem foi criado pela Caixa Econômica Federal, em parceria com o governo Bolsonaro, para viabilizar os pagamentos do extinto Auxílio Emergencial. No entanto, mesmo após o fim do programa a plataforma digital continuou ativa e hoje é a conta poupança de muitos brasileiros. Além disso, o sistema continua a ser um meio de pagamento de benefícios sociais e trabalhistas.

Como realizar o saque do Bolsa Família sem cartão?

Caso seja necessário sacar o benefício do Bolsa Família pelo Caixa Tem, por não ter o cartão de saque, veja como realizar o procedimento a seguir:

Abria o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

Clique em “Entrar”;

Selecione “Saque sem Cartão”;

Clique em “Gerar código para saque”;

Digite sua senha;

Informe o código numérico no caixa eletrônico ou na lotérica.

Ademais, o cidadão também pode realizar outras transações no aplicativo Caixa Tem, como:

Compras online com o cartão de débito digital;

Pagamento de faturas e boletos;

Transferências via PIX.

Calendário de janeiro do Bolsa Família

O pagamento das parcelas começou no dia 18 de janeiro, seguindo o NIS do beneficiário. Confira o calendário abaixo:

18 de janeiro – NIS final 1;

19 de janeiro – NIS final 2;

20 de janeiro – NIS final 3;

23 de janeiro – NIS final 4;

24 de janeiro – NIS final 5;

25 de janeiro – NIS final 6;

26 de janeiro – NIS final 7;

27 de janeiro – NIS final 8;

30 de janeiro – NIS final 9;

31 de janeiro – NIS final 0.

Como consultar o Bolsa Família

Veja as opções para consultar o benefício a seguir:

Consulta no App CadÚnico

Acesse o App CadÚnico e faça login usando seu CPF; Selecione a opção “Consulta completa”: Confira se o cadastro está atualizado e com benefício ativo.

Consulta no App Bolsa Família

Acesse o App Bolsa Família ou App Auxílio Brasil e faça login usando seu CPF; Na primeira página o aplicativo vai mostrar se a família foi aprovada, fazendo o reconhecimento por meio do CPF.

Por telefone

Central de Atendimento 111 – Caixa Econômica Federal;

Central de Atendimento 121 – Ministério da Cidadania.