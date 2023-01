Foto: Itana Alencar / g1 Bahia

Durante a Lavagem do Bonfim, o reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, padre Edson Menezes, afirmou que é momento de pedir ao Senhor do Bonfim que “conceda a graça de vivermos tranquilamente”. Reforçando os pedidos de paz, o padre falou sobre a violência contra os negros, mulheres e homossexuais.

“Com certeza. Eu tenho falado muito que é preciso parar de matar negros, negro não é marginal, negro é gente e é precisa ser valorizada a dignada humana dos negros. A violência contra as mulheres, contra homossexuais, é preciso acabar com tudo isso e haver respeito e valorização dessas pessoas”, disse durante o cortejo nesta quinta-feira (12).

Questionado pelo iBahia sobre a mensagem que passará aos fiéis durante a benção final, o reitor da Basílica falou novamente sobre paz. “Eu preparei uma mensagem e vou fazer referência aos desafios que estamos vivendo e pedir ao Senhor do Bonfim que nos conceda a graça da sua paz”, resumiu.

Cortejo pós pandemia

A Lavagem do Bonfim retorna após dois anos, devido à pandemia da Covid-19. Para padre Edson, este é momento também de agradecer a Deus pela “alegria de continuar vivendo após a pandemia”. “Estou voltando com muita alegria, muita fé, muito entusiasmo e gratidão a Deus”, completou.

