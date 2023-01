Foto: Reprodução/Instagram

Lívia Andrade provou que não tem papas na língua e decidiu rebater um comentário de uma internauta sobre o relacionamento dela com Marcos Araújo.

Por meio do Twitter, uma conta escreveu que a apresentadora estaria sendo traída pelo empresário. “Teu namorado já está com outra. Que loucura você aceitar essa situação”, escreveu.

Por meio da mesma rede social, Lívia Andrade tratou de rebater a internauta e foi direta ao responder sobre a suposta traição.

“Cala boca Cráudia! Olha a outra carentona querendo minha atenção! Pronto, já pode dormir feliz hoje. N1 Vc não sabe absolutamente nada da minha vida particular”, iniciou.

“N.2 e se eu gostar de relacionamento aberto? N.3 e se eu gostar de trisal? Em todas as opções, não é da sua conta!”, completou a famosa que participa do “Domingão Com Huck”.

