Foto: Divulgação

“Eu preciso aprender a falar não um pouco”, canta Simone Mendes em seu novo sucesso “Erro Gostoso”, mas diferente do trecho da música, os fãs não conseguirão dizer “não” para os novos lançamentos da artista.

Com a primeira parte do EP “Cintilante”, que possui lançamento confirmado para quinta-feira (26), Simone pretende mostrar sua nova versão, ainda no sertanejo, mas se arriscando um pouco mais na música.

Em coletiva de imprensa a qual o iBahia esteve presente, nesta terça-feira (24), Simone Mendes falou sobre o novo projeto e contou detalhes das músicas que serão lançadas ao longo de quatro semanas, em quatro diferentes EPs, que formarão o audiovisual de 12 músicas.

“‘Cintilante’ é maravilhoso. Procurando algo pro meu novo trabalho, uma palavra que definisse meu trabalho, dentro das músicas que gravei não tinha nenhuma, então eu procurei em uma palavra do meu vocabulário”, iniciou a cantora.

“Esse projeto é um filho que acabou de nascer e esse nome é muito especial. ‘Cintilante’ é tudo que é bom, tudo que é legal, tudo que é maravilhoso. Quando eu gosto muito de alguma coisa eu falo que é cintilante”, completou.

Sem parcerias

Curtindo os medos e sabores da carreira solo, Simone Mendes decidiu estar 100% focada em si mesma para o primeiro trabalho da nova fase.

A cantora revelou não ter nenhuma parceria no projeto “Cintilante” e que a escolha partiu dela mesma, que viveu um momento de redescoberta.

“Todos me perguntaram se eu gostaria de fazer parcerias nesse novo trabalho e como é um momento de redescobrir e viver tudo que eu precisava viver, eu acredito que eu tinha que estar só nesse momento, mostrando ao povo minha força, minha paixão pela música. Mas, claro, no meu próximo trabalho teremos parcerias sim, com pessoas maravilhosas”, explicou a artista.

Foto: Divulgação

“Esse projeto ele tem tudo a ver com a minha pessoa, minha identidade, meu jeito de ser. Eu queria que as pessoas trouxessem para esse projeto uma cara de Simone Mendes e chegamos nesse resultado lindo que eu tenho certeza que todo mundo vai amar”, continuou.

Por fim, Simone revelou que existem canções em que ela sai da zona de conforto: “Tá todo voltado para o sertanejo, mas eu quis trazer para esse trabalho duas músicas que o povo tá curtindo hoje. Tem pra todos os gostos”.

Momento favorito

Ao iBahia, a cantora ainda falou sobre o momento favorito entre a criação do projeto musical e agravação do audiovisual, no final de 2022, em São Paulo.

Em resposta, Simone exaltou a parceria com o produtor Eduardo Pepato, famoso por trabalhar com grandes estrelas da música sertaneja.

“Meu momento favorito foi o momento onde eu me sentei com meu produtor musical e aí numa conversa com ele, a primeira, eu disse assim ‘Eduardo eu gostaria muito que você fizesse meu trabalho, mas gostaria que você pegasse no colo, com muito carinho, como se fosse um filho mesmo‘”, iniciou a cantora.

Foto: Divulgação

Simone revelou que Eduardo topou abraçar o primeiro projeto solo dela e seguiu falando sobre a sensação de que tudo seria do jeito que ela sonhou.

“Eu tive certeza que estava no colo de alguém, que ele iria estar junto comigo para viver esse sonho. Como o Brasil inteiro sabe é um dos maiores produtores musicais do país, produtor de Henrique e Juliano, Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Gusttavo Lima. Foi um experiência incrível, e eu to vivendo tudo com muito carinho“, finalizou.

