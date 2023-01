Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor MC Guimê acabou viralizando nas redes sociais, mas o assunto não foi o comportamento dele no “BBB 23” ou alguma música, mas sim a língua do brother.

Após mostrar a língua em um momento do confinamento, internautas começaram a repercutir o tamanho dela e o assunto chegou até Lexa, esposa do cantor que comentou.

“Imagina esse cara tomando iogurte”, brincou uma conta no Twitter. “Agora eu entendo a Lexa”, disse outra. “Olha o tamanho da língua do Guime”, comentou mais um.

Por meio dos stories do perfil no Instagram, Lexa revelou que o tamanho da língua de Guimê é realmente o que foi mostrado no reality show.

“Eu vi algumas pessoas falando da língua do Guimê, que é muito grande. E, gente, é enorme. Ele não tem o freio debaixo, então a língua vem até aqui. É um negócio de louco”, disse.

Veja:

