Eduardo Leite faz homenagem ao namorado durante posse no RS

Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini e Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini

Primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), tomou posse no início da tarde deste domingo (1º) e em solenidade no Palácio Piratini, localizado Porto Alegre, ele fez uma homenagem ao namorado.

Ao lado da família, ele destacou o apoio do namorado, Thales Bolzan, e disse: “É com muita alegria que eu estou aqui, ao lado do Thales, o meu amor, o meu carinho. Por quem, além de amor, tenho respeito e admiração pelo ser humano que é, pelo profissional de saúde que é, dedicado a crianças com câncer, a crianças especiais. O Rio Grande do Sul não tem uma primeira-dama, mas tem alguém que é de verdade, podem ter certeza”, disse Leite.

A atitude repercutiu nas redes sociais. “É preciso ter hombridade para fazer isso, é preciso ter cultura, estudo… é preciso ser leal e verdadeiro ao seu amor e enfrentar esse dogma dos gaúchos machos”, disse um internauta.

“Coisa mais fofa a mãe do Eduardo Leite! Estava claramente explodindo de felicidade e orgulho durante o discurso!”

“Coisa mais fofa a mãe do Eduardo Leite! Estava claramente explodindo de felicidade e orgulho durante o discurso!“, disse outro.

Confira vídeo

Um momento histórico no Palácio Piratini: Eduardo Leite agradece ao companheiro Thalis Bolzan e fala sobre o namorado como alguém que admira pelo cuidado com as pessoas. “O Rio Grande do Sul não tem uma primeira-dama. Mas tem alguém que é de verdade”. Foi aplaudido de pé. pic.twitter.com/JcEe9IO4n6 — Kelly Matos (@kellymatos) January 1, 2023

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.