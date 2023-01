Efeito Estufa: o que você precisa saber sobre esse assunto?

Efeito Estufa: um resumo completo sobre o fenômeno

O termo “efeito estufa” é usado para definir um importante fenômeno para a existência de vida no planeta Terra.

O tema é abordado com grande frequência por questões de geografia, principalmente nos vestibulares e no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o efeito estufa. Confira!

Efeito Estufa: introdução

O efeito estufa é fenômeno natural que ocorre quando gases que se concentram na atmosfera formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e retém parte do calor. O fenômeno é responsável por equilibrar a temperatura média no planeta impedindo que ele aqueça demais.

Assim, o efeito estufa por si só não é um fenômeno ruim. Ele seria responsável por manter o planeta em uma temperatura que permitisse a vida. Porém, quando intensificado, o processo passa a ser negativo.

Efeito Estufa: características

O efeito estufa recebe esse nome porque as estufas criam condições parecidas com as criadas pelo nosso efeito estufa para as plantas que nelas vivem.

As estufas são usadas em maior quantidade em países com temperaturas baixas. Dessa maneira, elas conseguem proteger as plantas durante os meses mais frios.

Efeito Estufa: consequências

Apesar de ser um fenômeno positivo para a Terra, o efeito estufa pode também gerar consequências perigosas. O fenômeno passa a ser negativo quando ele se intensifica devido à uma intensa queima de combustíveis fósseis pela industrialização humana.

Além disso, queimadas nas florestas e intensa criação de gado também podem colaborar para o aumento do efeito estufa.

Estudos concluíram que a intensificação do efeito estufa é responsável pelo aquecimento global e com ele a temperatura do planeta pode aumentar de 2,5 até 5ºC nos próximos 30 anos. O aumento de temperatura é responsável por derreter as geleiras polares, elevar o nível do mar e inundar cidades próximas ao litoral. Ele pode aumentar o número de catástrofes naturais, como tempestades e furacões.

A intensificado efeito estufa e consequente aquecimento global podem ser responsáveis também pela extinção de espécies, pelo aumento de secas em determinadas regiões e até pelo aparecimento da chuva ácida.