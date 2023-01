Eficiência no trabalho: Como atingi-la?

Atingir a eficiência no trabalho é o objetivo de quem deseja crescer na carreira, com o propósito de atingir novos patamares. Porém, quais passos devemos dar para atingir mais eficiência? Existem ações que contribuem para que isso ocorra de um modo mais rápido?

Neste texto, apresentamos algumas dicas para que você se autoavalie e verifique quais ações podem ajudá-lo a ser uma pessoa mais eficiente no ambiente de trabalho. Acompanhe!

Como atingir a eficiência no trabalho?

Apesar de não haver um método infalível para atingir a eficiência no trabalho, existem formas de potencializar os nossos resultados com base em organização, priorização, habilidades e ferramentas. A seguir, descrevemos algumas dessas formas para que você saiba mais sobre cada uma delas. Confira:

1. Estabelecer prioridades

Estabelecer as prioridades com clareza é fundamental para atingir a eficiência no trabalho. Sem uma visão clara do que é mais importante e do que deve ser feito com mais atenção, podemos procrastinar tarefas que deveriam ser executadas o quanto antes. Logo, nossa eficiência e desempenho tendem a ficar comprometidos.

Por isso, certifique-se de estabelecer, de forma eficiente, quais são as suas prioridades para o dia, semana, mês, etc.

2. Estabelecer bons prazos

Além de saber quais são as suas prioridades no sentido de detectar as tarefas mais importantes, certifique-se de também estabelecer prazos claros para cada demanda. Sem prazos bem delimitados, podemos deixar as atividades para depois, ou podemos, simplesmente nos esquecer de determinadas entregas. Por conta disso, tenha uma agenda estruturada e mantenha os prazos sempre anotados nela.

3. Aprimorar habilidades

A vida é bastante dinâmica, assim como o mercado de trabalho. Por conta disso, aprimorar as habilidades profissionais também é uma forma de ter mais eficiência no trabalho. Se não estudamos e deixamos os novos conhecimentos de lado, podemos ficar “para trás” das grandes estratégias e dos melhores métodos para executar determinadas tarefas. O que, mais tarde, impactará o nosso resultado quando o colocarmos em detrimento com o desempenho das outras pessoas.

4. Uso das ferramentas corretas

Usar as ferramentas corretas e que otimizem a nossa rotina de trabalho é um bom caminho. Para isso, é importante conhecer quais ferramentas existem para a sua área de atuação, visando detectar quais delas podem, realmente, ajudar a deixar a sua rotina muito mais positiva e organizada.

Porém, cuidado para não exagerar na quantidade de ferramentas, ok? Pois o excesso pode acabar atrapalhando, mais do que ajudando. O equilíbrio é importante aqui.

5. Não exagerar nas atividades diárias

Para finalizarmos este conteúdo, buscamos alertar você quanto a algo óbvio, mas que muitas vezes é negligenciado por algumas pessoas: somos seres humanos, não máquinas. Isso quer dizer que não podemos fazer infinitas tarefas em um mesmo dia, e que temos limites pessoais.

Respeitar esses limites e se comprometer com uma lista de tarefas que realmente cabem na sua agenda é indispensável para conseguir mais eficiência no trabalho. Portanto, avalie quais demandas têm passado dos limites e considere delegá-las ou, simplesmente, negá-las se necessário.

Bom trabalho para você!