Eliminados do ‘BBB 23’ poderão dar informações externas para casa; entenda

Foto: Reprodução/TV Globo

O “BBB 23” promete abalar as estruturas dos confinados com uma nova dinâmica no reality show que estreia na segunda-feira, 16 de janeiro.

Pela primeira vez na história da competição, um eliminado poderá interferir no jogo ao dar informações externas para quem ainda estiver confinado.

Segundo nota oficial da Globo, a dinâmica vai acontecer no dia da eliminação, ou seja, na terça-feira, quando quem deixar o reality vai poder falar o que quiser aos brothers e sisters.

Tudo acontecerá por meio de um vídeo gravado para um participante em especial, escolhido pelo eliminado. Ele poderá dar uma informação, plantar discórdia e até inventar uma fake news para movimentar o jogo. Todos os participantes irão ver o vídeo, que será exibido no telão da casa.

Foto: Gshow

O diretor da atração, Rodrigo Dourado, revelou que a intenção é levar novidades para a vigésima terceira temporada do formato.

“Fazer diferente está na essência do BBB. Este ano, a temporada já começou de uma forma inédita, com uma casa de vidro sendo transmitida antes da inauguração da moradia principal dos brothers”, iniciou.

“De lá, saíram dois participantes que se juntarão aos 20 já selecionados. Pela primeira vez, a casa recebe 22 participantes em uma única entrada. São muitas as possibilidades”, continuou.

“Tudo isso vem cercado de dinâmicas que criamos para esquentar o game, surpreender os jogadores e gerar entretenimento para o público. A primeira semana do jogo vai ser agitada e com novidades que dependem da participação dos fãs. A galera de casa vai ter um papel determinante do início ao fim do BBB 23”, finalizou o diretor do “BBB”.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.