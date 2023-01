Elo7 abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A Elo7, um dos maiores sites de produtos autorais do Brasil, está com oportunidades de empregos disponíveis. Com uma comunidade de vendedores criativos, a empresa quer fomentar ainda mais o segmento. Confira, a seguir.

Elo7 abre vagas de empregos no Brasil

A Elo7, site especializado em vendas de produtos autorais, quer fomentar ainda mais a comunidade de vendedores de produtos autorais. Fundada em 2008, a empresa está com oportunidades de empregos no Brasil.

A equipe de profissionais trabalha para desenvolver tecnologias e inovações para o segmento. Caso queira participar dessa mudança junto a rede, essa é sua oportunidade. Confira, a seguir, as vagas disponíveis:

Pessoa Cientista de Dados – São Paulo / SP e Remoto;

Pessoa Coordenadora de CRM (Marketing Cloud) – São Paulo / SP e Remoto;

Pessoa Engenheira de Software Front-End – São Paulo / SP e Remoto.

Caso seja selecionado pela empresa para um dos cargos, além da remuneração, receberá mais benefícios. Veja:

Auxílio Creche;

Participação dos Lucros e Resultados;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Seguro de Vida;

Subsídio para Academia;

Vale Refeição;

Jornada Flexível;

Home Office;

Vale Alimentação;

Day Off.

Como se candidatar

A Elo7, uma das maiores plataformas de vendas de produtos autorais, está com oportunidades para diferentes cargos, como: pessoa cientista de dados, coordenador de CRM e engenharia de software.

Com uma equipe de profissionais que trabalham para desenvolver tecnologias e inovações, a companhia quer fazer a diferença no segmento de vendas de produtos autorais. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas de empregos disponíveis na empresa.

