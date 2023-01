Em clima de romance, Carmo Dalla Vecchia posa com ator

Foto: Divulgação / TV Globo

O ator Carmo Dalla Vecchia deixou a web movimentada neste sábado (14). Ele postou imagens em clima de romance com o ex-BBB e também ator Kaysar Dadour.

Em um collab no Instagram, eles aparecem bem próximos e atrás de algumas taças empilhadas. O marido do autor João Emanuel Carneiro fez uma brincadeira com o amigo e escreveu: “Quer Kaysar comigo? Ele disse SIMM!”

Na sequência, Carmo disse: “Cada comentário ganha a senha pra Festa!” A imagem chamou atenção e rendeu comentários bem divertidos. “Quero, te amo”, reagiu o ex-BBB Kaysar nos comentários. “Me traindo”, brincou Silvero Pereira.

Carmo e Kaysar participaram de Cara e Coragem, novela do horário das sete que acabou na sexta (13). Confira o clique:

