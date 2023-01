Em protesto, homem deita no chão e bloqueia fila do Ferry Boat

Foto: Reprodução / TV Bahia

Após esperar mais de 5 horas para embarque, um homem desceu do carro em que estava, deitou no chão e bloqueou a fila de acesso ao Sistema Ferry Boat, na noite de quinta-feira (19). A situação inusitada aconteceu no Terminal São Joaquim, em Salvador.

A atitude do usuário do serviço foi em protesto e viralizou nas redes sociais. Segundo informações divulgadas pelo g1 Bahia, o passageiro já tinha colocado pedras na frente da fila de prioridade, que foi desobstruída por funcionários da Internacional Travessias, empresa responsável pelo transporte.

Na manhã desta sexta-feira (20), o movimento de passageiros seguiu intenso. Um dos motivos foi a parada feita pela travessia Salvador-Mar Grande, entre 8h e 9h, nas viagens entre o Terminal Náutico, na capital, e o Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, por causa da maré baixa.

Quatro embarcações atuam nesta sexta. Alguns motoristas relataram tempo de espera de cerca de 1h45 nas filas. A Internacional Travessias foi questionada sobre o protesto do passageiros, mas ainda não se pronunciou sobre o caso.

