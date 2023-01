em reunião, Ministro confirma adicional de R$ 150

O Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) participou de uma reunião em Brasília. Em pauta: o futuro do Bolsa Família. Dias recebeu dos integrantes da pasta um esboço do desenho do programa social, que deve ser apresentado em fevereiro.

Segundo informações de bastidores, o documento em questão conta com o pagamento do adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade. Esta foi uma das principais promessas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado. O plano segue sendo iniciar estas liberações a partir de março.

Inicialmente, se imaginou que o adicional seria pago a partir de janeiro. Afinal de contas, o Governo Federal já conta com este dinheiro em caixa para bancar o bônus. Contudo, o Ministério optou por aguardar mais um pouco até que se complete o processo de realização do pente-fino nas contas dos usuários do Cadúnico.

A entrega do esboço ao Ministro é mais uma indicação de que o adicional vai mesmo começar a ser pago a partir de março deste ano. Não será preciso fazer nenhum tipo de solicitação para o recebimento do bônus. O dinheiro será depositado diretamente na conta do cidadão que faz parte do Bolsa Família.

Participaram da reunião com o Ministro Osmar Júnior, Secretário-Executivo do Ministério;

Letícia Bartholo, Secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único; André Quintão Silva, Secretário Nacional de Assistência Social; Eliane Aquino Custódio, Secretária Nacional de Renda de Cidadania e João Paulo de Faria Santos, da Conjur.

E o 13º salário?

Outro ponto que gera curiosidade em torno do desenho do novo Bolsa Família é a questão do pagamento do 13º salário no final do ano. Até aqui, membros do novo governo não confirmam a liberação deste bônus.

Segundo informações de bastidores, também não se discutiu nada neste sentido na reunião. Durante a campanha presidencial do ano passado, o presidente Lula não chegou a prometer que pagaria este saldo.

Esta, aliás, foi uma promessa feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nas eleições, ele chegou a dizer que bancaria o 13º salário, mas apenas para as mulheres. Não se sabe ainda se Lula poderia anexar esta proposta.

O Bolsa Família segue

Enquanto o novo desenho do Bolsa Família não é apresentado, o Governo Federal segue com os pagamentos do programa em seu estilo original. Em janeiro, o projeto está usando o mesmo formato de liberações do Auxílio Brasil.

Dados do Ministério do Desenvolvimento Social dão conta de que pouco mais de 21 milhões de brasileiros estão aptos ao recebimento do benefício social hoje. Abaixo, você pode conferir o calendário detalhados de repasses:

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (terça-feira).