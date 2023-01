Em Salvador, Bruna Linzmeyer curte show de Olodum e passeio na praia

Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Linzmeyer, destaque na primeira fase de “Pantanal”, curte férias em Salvador desde o dia 31 de dezembro e compartilha os melhores momentos nas redes sociais.

Na noite da terça-feira (3), a atriz curtiu a 1ª Terça da Benção do Olodum em 2023, no Largo da Tieta, no Pelourinho, com amigos.

Por meio dos stories no perfil do Instagram, Bruna Linzmeyer compartilhou cliques durante o ensaio de verão da banda que contou com participações de É O Tchan, Alinne Rosa e Mari Antunes.

Já nesta quarta-feira (4), a loira apareceu se divertindo em uma praia da capital baiana enquanto chovia. “Registro de uma chuva de verão”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários não faltaram elogios dos seguidores. “Eu amo essa mulher”, escreveu uma fã. “Essa delícia de chuva no verão é só aqui em Salvador mesmo”, comentou outra. “Beleza de mulher”, disse mais um.

