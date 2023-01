Em Salvador, Sophie Charlotte participa de aula de dança

Foto: Reprodução/ Instagram

Salvador se tornou point dos famosos no verão de 2023. Após receber Humberto Carrão, Rafa Kalimann, Débora Secco, Leandra Leal, Douglas Silva e diversas outras celebridades, a atriz Sophie Charlotte desembarcou na capital baiana para curtir uma das temporadas mais esperadas pelos amantes do sol.

A intérprete de Maíra em ‘Todas as Flores’, tem aproveitado o período na cidade para visitar pontos turísticos, curtir os ensaios de verão e aprender. Sophie participou de uma aula de dança afro-brasileira ministrada por Nildinha Fonseca, na Fundação Cultural da Bahia (Funceb).

Foto: Reprodução/ Instagram

Sophie também visitou o espaço cultural A Boca, que se tornou ainda mais popular neste verão com a visita de grandes estrelas, curtiu a Lavagem do Bonfim e esteve no lançamento do livro de Alberto Pitta, ‘Histórias Contadas em Tecidos – O Carnaval Negro Baiano’, no MAM.

