Emparelhe o telefone Android com o Windows PC em aka.ms your-pc (2023)

Com o surgimento dos smartphones e seus recursos cada vez maiores, tornou-se cada vez mais importante que os indivíduos possam acessar e gerenciar os dados armazenados em seus dispositivos. Isso pode ser feito de maneira mais conveniente emparelhando seu telefone Android com seu PC com Windows.

Neste artigo, veremos como emparelhar um telefone Android a um PC com Windows usando www.aka.ms.yourpcquais benefícios ele oferece e como pode facilitar sua vida.

O que é www.aka.ms/yourpc? Como configurar o processo de emparelhamento?

www.aka.ms.yourpc é um site da Microsoft que fornece informações sobre como conectar seu telefone e PC para uma experiência perfeita. Ele permite que você acesse e gerencie facilmente seus arquivos, textos e fotos do seu PC usando seu telefone.

A primeira coisa que você deve fazer é instalar o aplicativo móvel Link To Windows em seu telefone Android. Em seguida, você deve emparelhar seu telefone. Portanto, para emparelhar seu telefone com seu PC com Windows, siga estas quatro etapas:

Inicialmente, para vincular seu telefone e PC, abra o Link para o aplicativo do Windows e clique no Vincule seu telefone e PC botão. Clique no Prosseguir botão. Aqui estão algumas opções que você pode escolher:

Tenho certeza de que você está vendo um código QR agora. Você pode digitalizá-lo em seu PC com Windows usando a câmera do seu telefone. Clique em www.aka.ms.yourpc para visualizar o código QR. No entanto, isso nem sempre é eficaz. Clique no Voltar botão e selecione Entrar com a Microsoft.



Em seguida, clique em Feito depois de conceder todas as permissões e configurações necessárias.

Seu telefone exibirá uma mensagem pop-up com uma confirmação assim que o emparelhamento for concluído.

Benefícios de emparelhar um telefone Android com um PC com Windows

Fácil transferência de dados: Com o aplicativo Your Phone Companion, você pode facilmente transferir fotos e outros dados entre seu telefone Android e um computador com Windows e vice-versa. Notificações em tempo real: Você pode receber notificações em tempo real de seu telefone Android em seu PC com Windows, permitindo que você fique por dentro de suas notificações sem verificar seu smartphone constantemente. SMS do seu PC: O aplicativo Your Phone Companion permite que você envie e receba mensagens SMS do seu PC com Windows, facilitando a comunicação com seus amigos e familiares. O espelhamento de tela: Você pode espelhar a tela do seu telefone Android no seu PC com Windows, permitindo que você use seus aplicativos de telefone em uma tela maior. Fácil acesso aos arquivos do telefone: Com o aplicativo Your Phone Companion, você pode acessar facilmente os arquivos armazenados no seu telefone Android diretamente do seu PC com Windows.

Etapas para emparelhar um telefone Android com um PC com Windows usando www.aka.ms.yourpc

Para emparelhar seu telefone Android com um PC com Windows 11/10 usando o www.aka.ms.yourpc, você deve executar estas etapas:

Ativar modo de desenvolvedor: No seu telefone Android, vá para Configurações > Sistema > Sobre o telefone > Informações do software > Número da versão e toque Sete vezes no Número da versão para ativar o modo de desenvolvedor. No seu telefone Android, você pode ativar a depuração USB acessando Configurações > Sistema > Opções do desenvolvedor e ligando Depuração USB . Conecte seu telefone ao seu PC com Windows: Você deve usar um cabo USB para conectá-lo. Instale o aplicativo Windows Your Phone Companion: Para começar, baixe o Windows Your Phone Companion através da Microsoft Store para Windows. Vincule seu telefone ao seu PC: Abra o Phone Companion no seu PC com Windows, entre com sua conta da Microsoft e siga as instruções para vincular seu telefone. Aprovar a conexão: Em seu telefone Android, você será solicitado a permitir que seu PC com Windows acesse seu telefone. Tocar Permitir para aprovar a conexão.

Algumas perguntas frequentes – FAQs

Qual a melhor maneira de enviar ou receber uma mensagem de texto em um PC?

Se você deseja enviar ou receber mensagens de texto do seu telefone Android no seu PC, você deve emparelhá-lo com o seu computador. Aqui está o que você precisa fazer:

Conecte seu telefone Android ao seu PC: Siga as instruções do artigo anterior para conectar seu telefone ao seu PC. Depois disso, você pode enviar e receber mensagens SMS do seu PC com Windows instalando o aplicativo Your Phone Companion. Para enviar e receber mensagens de texto, clique no mensagens aba. Clique Mandar depois de digitar a mensagem na caixa de texto, inserir o número de telefone do destinatário ou selecionar um contato da lista de contatos do telefone. Você verá uma notificação no seu PC com Windows sempre que receber uma mensagem de texto. Para ver todas as suas mensagens, clique no botão mensagens guia no aplicativo Complemento para seu telefone ou clique na notificação.

Observação: Atualmente, esse recurso está disponível apenas para telefones Android com a atualização do Windows 10 de abril de 2018.

Como fazer uma chamada de PC ou atender uma

Você pode começar a fazer chamadas clicando no botão chamadas e depois clicando iniciar Seu telefone pode solicitar que você ative o Bluetooth. Em seguida, confirme o pareamento concedendo acesso e autorizando o PIN . Depois disso, clique no Enviar permissão botão no seu PC no aplicativo Phone Link para permitir que as chamadas recentes apareçam lá. Selecione o número da chamada recente e clique no ícone Telefone para fazer uma chamada. Use o teclado ou a lista de contatos para discar um número ou digite o nome de um contato.

Seu telefone Android e o aplicativo Phone Link exibirão as chamadas telefônicas recebidas, para que você possa atendê-las em qualquer um dos dispositivos.

O que você pode fazer com seu PC com Windows emparelhado?

Com um PC com Windows conectado ao dispositivo, você pode executar estas ações:

Usando seu PC, você pode acessar e gerenciar os arquivos em seu telefone.

Usando um PC, você pode enviar e receber mensagens de texto.

Gerencie as notificações do telefone a partir do seu PC.

Baixe aplicativos de telefone, como câmeras e fotos, e use-os em seu PC.

Você pode arrastar e soltar arquivos entre seu PC e telefone.

É fácil copiar e colar texto e imagens entre um telefone e um PC.

Conclusão

Emparelhar um telefone Android com um PC com Windows usando www.aka.ms.yourpc é um processo conveniente e simples que oferece vários benefícios. Da fácil transferência de dados a notificações em tempo real, SMS do seu PC, espelhamento de tela e fácil acesso aos arquivos do telefone, o aplicativo Your Phone Companion oferece integração perfeita entre o telefone e o PC.

Então, isso é tudo que temos para você sobre www.aka.ms.yourpc: emparelhar um telefone Android com um PC com Windows. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, se precisar de mais informações, comente abaixo e nos avise.

