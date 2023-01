Empresa abre matrículas para capacitação de jovens negros

Foto: Divulgação

Uma empresa de contabilidade está com inscrições abertas para um curso de capacitação direcionado a jovens negros moradores de periferia em Salvador. Batizada de “Primeiro emprego”, a campanha tem como objetivo inserir o público no mercado de trabalho e despertar o interesse pela área.

Para participar, os interessados precisam preencher o formulário até o dia 19 de janeiro e atender alguns pré-requisitos, como ter até 18 anos, estudar em escola pública e residir em regiões periféricas da capital baiana.

“Nosso compromisso com a sociedade é antigo e desde que conquistamos o Selo da Diversidade Étnico Racial, através da Prefeitura de Salvador, entendemos que precisamos contribuir de maneira mais assertiva e assim surgiu, entre outros projetos, essa campanha. Vamos oferecer conhecimento e oportunidade para que esses jovens tenham o primeiro emprego e, consequentemente, mais oportunidades no futuro. Se escolherem se tornar contabilistas, ficaremos realizados por completo, mas será uma escolha deles”, destacou Alison Santana, diretor da Impacto Contabilidade.

O programa terá duração de 15 dias – 4h por dia -, com conteúdos sobre fundamentos da contabilidade, conceito de empresas, estudo dos regimes tributários e rotinas de uma empresa contábil.

No período, todos os participantes receberão auxílio transporte e alimentação. As pessoas que concluírem o processo e forem contratadas pela empresa, trabalharão por meio período, receberão bolsa auxílio e alguns benefícios, como vale transporte. As vagas são limitadas.

Leia mais sobre Preta Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.