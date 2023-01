Empresa de Gusttavo Lima justifica cancelamento de bloco no Carnaval

Foto: Mateus Ross

A empresa Balada Music, responsável pela carreira do cantor Gusttavo Lima, divulgou uma nota justificando o cancelamento do Bloco do Embaixador, trio que seria puxado pelo sertanejo no Carnaval de Salvador em 2023.

Horas após a notícia ganhar as redes sociais, com confirmação da assessoria do bloco, a empresa informou o motivo que gerou o adiamento da apresentação para 2024.

De acordo com a Balada Music, o desfile foi cancelado por questões técnicas e por sobercarga na agenda do artista. O bloco foi anunciado em outubro de 2022.

“O cantor já tinha duas apresentações previamente agendadas para o domingo de Carnaval 2023 (véspera do bloco) na cidade de Recife (PE), que já estavam marcadas no período da pandemia e foram reagendadas para o dia 19/02 – não sendo possível uma nova mudança de data.”

Foto: Reprodução/ Instagram

A empresa afirma que foi priorizada a saúde e o desgaste que o artista teria na maratona de eventos durante o período da folia.

“Para conseguir dar conta da maratona carnavalesca (que contempla outros shows), respeitando o descanso e a saúde do artista e de sua equipe, optamos por suspender a apresentação do Bloco em 2023, que exigiria mais de oito horas em cima do trio.”

O ‘Bloco do Embaixador’ estava sendo vendido à R$ 1 mil no 1º lote, valor que foi motivo de críticas por parte dos foliões. Apesar de não ter mais o bloco na folia baiana em 2023, o artista é presença confirmada no Carnaval de Salvador com uma apresentação em um dos camarotes da festa.

Leia mais sobre Carnaval 2023 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.