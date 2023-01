Empréstimo para negativado: as melhores opções para quem está com o NOME SUJO

Ficar com o nome sujo pode trazer muitas dores de cabeça para a sua vida financeira. Obter empréstimo para negativado, por exemplo, pode ser ainda mais difícil. Isso porque o acesso a crédito pessoal, financiamentos e parcelamentos pode ficar restrito.

No entanto, existem algumas opções disponíveis para quem está com o nome sujo e deseja obter crédito no mercado. Veja a seguir quais são as melhores opções e escolha a melhor para você!

Empréstimo para negativado: as melhores opções

O empréstimo para negativado permite que você consiga dinheiro emprestado ou até mesmo realizar financiamentos sem ter a necessidade de comprovar o nome limpo. Esta é uma excelente opção para quem possui restrição de crédito, mas precisa de uma ajuda financeira.

1 – Empréstimo com garantia

Sabia que você pode solicitar um empréstimo no banco ou instituição financeira e oferecer um de seus bens como garantia? É isso mesmo! E você pode utilizar qualquer bem de valor, seja imóvel ou veículos.

Normalmente, este tipo de crédito oferece excelentes taxas de juros. Isso porque o pagamento do empréstimo fica condicionado ao seu bem. Ou seja, caso não haja o pagamento da dívida, a instituição financeira poderá tomar o bem que está em seu nome e foi dado em garantia.

Se você está com restrição para crédito pessoal, esta é uma alternativa para conseguir aprovação com mais facilidade, sem precisar estar com o nome limpo.

2 – Penhor

Esta é uma das modalidades menos conhecidas de empréstimo para negativado, além de ser muito parecida com o empréstimo com garantia. Enquanto na opção anterior, você oferece um imóvel ou veículo como garantia, no penhor a garantia é dada por meio de objetos de valor, como joias, pratarias e relógios de luxo.

Nesta opção, o bem ficará guardado no banco e você poderá receber o dinheiro sem análise de crédito. Após o pagamento da dívida, você poderá recuperar o bem que deixou como garantia.

Esta opção garante menores taxas de juros, bem como diminui a possibilidade de inadimplência, gerando mais segurança para os bancos.

3 – Empréstimo consignado

O empréstimo consignado é uma das opções mais conhecidas. Este é um tipo de crédito destinado para os aposentados e pensionistas do INSS. Isso porque esta categoria recebe pagamentos mensais e vitalícios, o que auxilia na obtenção de condições especiais de crédito por meio da modalidade.

Como o próprio nome sugere, esta modalidade de crédito se torna consignado ao seu benefício. Isso quer dizer que a sua aposentadoria servirá como uma garantia de que todas as parcelas serão pagas.

Por isso, é muito mais fácil obter aprovação nesta opção de empréstimo para negativado, uma vez que o banco ou instituição financeira irá realizar o desconto das parcelas diretamente na sua folha de pagamento.

Vale ressaltar que o valor da parcela não pode ultrapassar 30% do valor total do benefício mensal.

4 – Antecipação do FGTS

Sabia que você pode utilizar o seu FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para obter um empréstimo para negativado? É isso mesmo!

Para isso, você deverá ser optante da modalidade saque aniversário do FGTS. Assim, poderá solicitar em uma instituição financeira a sua antecipação.

O pagamento da antecipação é descontado diretamente da sua conta do Fundo de Garantia. Esta é uma opção que garante segurança para você e para a instituição financeira, além da possibilidade de obter as menores taxas de juros do mercado.