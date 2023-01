O EMS é o maior laboratório farmacêutico presente em todo o Brasil. Com mais de 55 anos de dedicação e trabalho duro, a companhia tornou-se líder em seu segmento. Para dar continuidade a sua trajetória, novas oportunidades de empregos foram divulgadas em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir.

EMS abre novos EMPREGOS em regiões do Brasil; veja os cargos

O EMS faz parte do Grupo NC e foi fundado com o intuito de cuidar das pessoas. Atualmente, mais de 5.000 colaboradores formam a equipe, todos atuando seriamente na entrega dos melhores resultados. A empresa trabalha no setor de prescrição médica, medicamentos de marca, fabricação de produtos para áreas de medicina, genéricos, hospitalar e OTC.

A companhia investe constantemente em inovação e procura entregar qualidade e confiança em todos os seus produtos e atividades. Neste momento, várias oportunidades de trabalho foram divulgadas pela companhia. Confira, a seguir.

Analista de Assuntos Regulatórios Pleno e Sênior – Hortolândia/SP;

Coordenador de Marketing – São Paulo;

Analista de Comércio Exterior Pleno – São Paulo;

Engenheiro de Processos Júnior – Hortolândia/SP;

Analista de Novos Negócios e Inovação Pleno – Hortolândia/SP;

Gerente Distrital de Demanda – Rio de Janeiro;

Analista de Estratégia Comercialização SR (Rotina e Rituais) – Campinas/SP;

Vendedor Propagandista Jr – RJ, SP, MG, ES, SC, DF, RS,PR;

Assistente Fiscal (Exclusivo PCD) – São Paulo;

Técnico de Processos – Brasília/DF.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas pela EMS, basta acessar o site 123 empregos e encaminhar um currículo para empresa analisar.

